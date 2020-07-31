Роспотребнадзор запретил проводить в Горном Алтае крестный ход и день ВДВ

Новости 31.07.2020 11:42 659

Горноалтайская епархия РПЦ получила запрет от Роспотребнадзора на проведение крестного хода. Также ведомство не согласовало мероприятия в честь Дня воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба.

«Проведение указанного мероприятия несет большие риски здоровью участников и не может быть согласовано с Роспотребнадзором», - сказано в релизе.

Речь о проведения традиционного крестного хода в регионе, в том числе и через неблагополучные по коронавирусной инфекции районы - Усть-Канский и Шебалинский. То же касается и массовых мероприятий в честь Дня ВДВ в Горно-Алтайске, включающих спортивно-показательное выступление, концерт на площади им. В.И. Ленина и праздничный салют.

В ведомстве напомнили, что в регионе до сих пор действует запрет на массовые мероприятия. По последним данным, в Республике Алтай с начала распространения инфекции заболело более 1,5 тысячи человек.

Кстати, в Барнауле крестный ход тоже официально не согласовали, но религиозное мероприятие все же состоялось.