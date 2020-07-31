Минприроды Алтайского края заявило об очередном расторжении договора с предприятием холдинга «Алтайлес»

Новости 31.07.2020 11:20 1863

Арбитриажный суд Алтайского края удовлетворил иск Минприроды Алтайского края к предприятию ООО «Содружество», входящего в ЛКХ «Алтайлес». Претензии министерства - невыполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и условий пользования лесным участком, который был предоставлен предприятию без аукциона для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация завода по производству деталей комплектов домов из клееного бруса».

По данным Минприроды, проект по организации завода был включен в перечень приоритетных в 2009 году. Для его реализации предприятию были предоставлены лесные участки в 4 районах региона (Панрушихинском, Крутихинском, Каменском и Баевском).

«Однако, ООО «Содружество» (ЛХК «Алтайлес») предоставленные без аукциона лесные участки для целей инвестпроекта не использовало, принятые на себя инвестиционные обязательства по освоению лесов и созданию рабочих мест не выполняло, передало лесные участки в долгосрочное пользование другим предприятиям холдинга ООО «Алеусский лес» и ООО «Каменский ЛДК», сообщает Минприроды.

Напомним, это не первое расторжение договора между Минприродой края и предприятиями. Входящими в холдинг «Алтайлес». Ранее ведомство отказало в работе по 11 договорам аренды лесных участков для заготовки древесины Каменскому ЛДК и включили его в реестр недобросовестных арендаторов. Теперь предприятие не сможет участвовать в аукционах на аренду лесных участков.

Ранее пресс-служба ЛКХ «Алтайлес» распространила заявление, в котором не согласилась с формулировками Минприроды и заявила, что «ведомство вставляет палки в колеса», в условиях экономического кризиса, руководствуясь формальными нарушениями.