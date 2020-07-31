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Минприроды Алтайского края заявило об очередном расторжении договора с предприятием холдинга «Алтайлес»

Новости
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Арбитриажный суд  Алтайского края  удовлетворил иск Минприроды  Алтайского края к предприятию ООО «Содружество», входящего в ЛКХ «Алтайлес».   Претензии министерства -   невыполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и условий пользования лесным участком, который был предоставлен предприятию без аукциона для  реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация завода по производству деталей комплектов домов из клееного бруса».

По данным Минприроды,  проект по организации завода был включен в перечень приоритетных  в 2009 году. Для его реализации  предприятию были предоставлены  лесные участки в 4 районах  региона (Панрушихинском, Крутихинском, Каменском и Баевском).

«Однако, ООО «Содружество» (ЛХК «Алтайлес») предоставленные без аукциона лесные участки для целей инвестпроекта не использовало, принятые на себя инвестиционные обязательства по освоению лесов и созданию рабочих мест не выполняло, передало лесные  участки в долгосрочное пользование другим предприятиям холдинга ООО «Алеусский лес» и ООО «Каменский ЛДК», сообщает Минприроды.

Напомним, это не первое расторжение договора между Минприродой края и  предприятиями. Входящими в холдинг «Алтайлес». Ранее ведомство отказало в работе  по 11 договорам аренды лесных участков для заготовки древесины Каменскому ЛДК и включили его в реестр недобросовестных арендаторов. Теперь предприятие не сможет участвовать в аукционах на аренду лесных участков.

Ранее пресс-служба ЛКХ «Алтайлес» распространила заявление, в котором не согласилась с формулировками Минприроды и заявила,  что «ведомство вставляет палки в колеса», в условиях экономического кризиса,  руководствуясь формальными нарушениями.  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Сергей 66

"Кормушки " на всех не хватает , идёт передел ...

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