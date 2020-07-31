Алтайское правительство даст денег селам на контейнеры для ТКО. Но сколько, не говорят

Новости 31.07.2020 10:47 1518

Краевой бюджет будет и дальше выделять средства на покупку и установку мусорных контейнеров для муниципалитетов. На весь край нужно около 700-800 миллионов рублей. В прошлом году районам дали 80 млн рублей. Однако когда будет следующий транш, пока не понятно.

Эту тему глава региона затронул на встрече с членами правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края», сообщает пресс-служба правительства.

«Для обеспечения потребности муниципалитетов в контейнерных площадках потребуется порядка 700-800 миллионов рублей. Правительством края было принято решение о поэтапном решении данной задачи», - сказано в сообщении.

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Сколько именно средств будет выделено и когда, пока не известно. Все зависит от состояния бюджета в этом (кризисном из-за пандемии коронавируса) году.

Кстати, в прошлом году власти направили в муниципалитеты 80 млн рублей. Но около 5 млн рублей до сих пор не освоено. Губернатор призвал поактивнее проводить эту работу. Установка контейнерных площадок для сбора ТКО – обязанность местных властей. И если в городах края с этим все еще более менее нормально, то многие села, особенно маленькие и отдаленные до сих пор не перешли на новую систему вывоза мусора. В том числе и из-за отсутствия мест складирования ТКО.