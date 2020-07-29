Минус 30%. Пассажиропоток аэропорта Барнаула начал восстанавливаться

Новости 31.07.2020 9:53 523



Пассажиропоток единственного в Барнауле аэропорта ниже уровня прошлого года на 30%. Но восстановление уже началось, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя воздушной гавани.

«Пассажиропоток восстанавливается, но пока он отстает от того, который был до ситуации с коронавирусом, на 30%», — сказал он.

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В достижении докризисного уровня должны помочь новые рейсы. Так, с 1 авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет второй ежедневный рейс в Москву. Со 2 августа дополнительные рейсы в столицу открывают «Уральские авиалинии», а с 4 августа «КрасАвиа» вводит дополнительный четвертый рейс в Красноярск.

Также планируется чартерная программа от Pegas Touristik из Барнаула в Анталию (Турция). Точная дата пока не сообщается.

Напомним, из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса в конце марта пассажиропоток алтайского аэропорта снизился вдвое.