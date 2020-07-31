Санатории Белокурихи будут принимать переболевших коронавирусом

Новости 31.07.2020 9:37 1792

Санатории алтайского курорта Белокуриха готовы принять пациентов, перенесших COVID-19. Восстановительные программы включают пантовые ванны, ингаляции, ЛФК, сообщили в краевом управлении по туризму.

«Основные процедуры будут направлены на повышение иммунитета, чему способствуют пантовые и сухие углекислые ванны, ингаляции, разные виды массажа, ЛФК, физиолечение, спелеотерапия, климатотерапия и терренкуры», – рассказала главный врач санатория «Россия» Ирина Медведева.

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Также под контролем врача-пульманолога будут проводиться интрапульмональная перкуссионная вентиляция легких и вибрационно-компрессионное воздействие на грудную клетку.

В Белокурихе рекомендуют приезжать на санаторно-курортное лечение не раньше, чем через две недели после выздоровления. И только по показаниям врачей.

По последним данным, в России коронавирусом переболело уже более 800 тысяч человек. В Алтайском крае – более 7,1 тысячи человек.