Надеемся, что катастрофы не случится. На что рассчитывают Алтайские сельхозпроизводители во время засухи

Новости 31.07.2020 14:45 1942

В Алтайском крае по поручению Министра сельского хозяйства работают федеральные специалисты, которые оценивают объемы ущерба от засухи сельхозпредприятиям. Руководители сельхозпредприятий показывая тысячи гектаров пострадавших полей, тем не менее, настроены достаточно оптимистично. «Политсибру» разбирался почему.

Сколько посевов пострадало в Алтайском крае из-за засухи

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов и руководитель Россельхозцентра России Александр Малько совместно с заместителем вице-губернатором Александром Лукьяновым, Александром Чеботаевым, главами районов и руководителями хозяйств АПК региона уже посетили 6 районов: Бурлинский, Немецкий национальный, Ключевский, Табунский, Кулундинский и Волчихинский. Они оценивают состояние посевов сельхозкультур в районах степной части края, наиболее сильно пострадавших от засухи в текущем году.

По словам аграриев Табунского района Сергея Трясухи и Отто Гросса, ранняя и жаркая весна этого года, а также отсутствие осадков в летний период отразились на посевах раннего и позднего сроков сева. Аналогичная ситуация сложилась и в других районах региона.

«У нас пострадала четвертая часть посевов подсолнечника, а также посевы зерновых культур и кормовые угодья. В хозяйстве 2500 голов скота. В данный момент заготовили почти половину необходимого запаса кормов в зимовку. Продолжаем заниматься вопросом», - рассказал руководитель ООО «Мерабилитское» Кулундинского района Виктор Фишер.

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Тем временем Правительство Алтайского края ведет работу по сбору документов с пострадавших от засухи хозяйств региона. До 1 августа районные комиссии должны предоставить пакеты, которые затем будут переданы в Минсельхоз России для обоснования материального ущерба из-за засухи.

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев, документы оформили 209 хозяйств из 30 районов, площадь гибели посевов составила 155,7 тысячи гектаров.

«По прямым понесенным затратам ущерб составляет около 700 миллионов рублей. В числе обратившихся хозяйств 12 подали документы на застрахованные поля площадью 12,5 тысячи гектаров», - рассказал министр.

Как проходит уборочная кампания в регионе

Однако, несмотря на критическую ситуацию, уборочная компания в регионе ведется полным ходом. В этом году она началась раньше традиционных сроков из-за погодного фактора. По данным министерства сельского хозяйства региона на 31 июля, зерновые и зернобобовые культуры аграрии убрали с площади около 106 тысяч гектаров. Валовой сбор зерна в крае составляет около 186 тысяч тонн. Активно идет уборка озимых (убрано 35% площадей), а также яровых - ячменя, овса, гороха. На особом контроле заготовка кормов. К утру 31 июля заготовлено 46% сена и 53% сенажа, кормообеспеченность составляет 40% от потребности.

В «Алтайской продовольственной компании» Волчихинского района говорят, что в этом году заготовка кормов и уборочная кампания началась как никогда рано. И это тоже связано с засухой.

«Впервые в этом году за всю историю моей работы на земле еще 27 мая мы продолжали сев зерновых и кормовых культур, начав при этом заготовку люцерны», - рассказывает руководитель предприятия Александр Балаков.

Сегодня оценивая объем заготовленных кормов, Балаков видит недостаток по сену. Правда на предприятии его собрались компенсировать гороховой и чечевичной соломой – она с точки зрения формирования кормовой базы, более ценная, чем пшеничная. А вот ситуация по зеленым сочным кормам хуже.

«По сравнению с прошлым годом мы заготовили его на треть меньше, чем в прошлом году. Часть зерновых культур – овес и пшеничка с одного поля – будут скошены на корма. Это немного выправит ситуацию. Кроме того, мы рассчитываем на силосную кукурузу, мы ее посеяли больше чем обычно. И хотя больших урожаев мы не ожидаем, все же надеемся на то, что дождик, который прошел вчера, немного нам поможет», - пояснил сельхозпроизвоитель.

В степной зоне края, где расположено хозяйство Балакова, вчерашний дождь – первый за все лето. Аграрии уже проверили – он промочил 4-6 сантиметров земли. Ниже этого уровня все сухое. Сейчас идет налив подсолнечника, если дождик поможет, то именно по нему можно будет рассчитывать на неплохой урожай.

С остальными культурами хуже. Уже убрана озимая рожь. По оценке Балакова урожайность оставляет желать лучшего. Озимая пшеница дала только 10,2 центнера с гектара, горох – 11. Чечевица –8 центеров с гектара. Тогда как в прошлые годы ее минимальная урожайность была 12 центнеров с гектара, а на отдельных полях с одного га собирали и 24 центнера.

В целом по предварительным оценкам в хозяйстве ожидают недобор от среднемноголетних показателей по зерновым и кормовым культурам в пределах 30-40%.

Что поможет алтайским аграриям выжить

«Алтайская продовольственная компания» - в числе тех предприятий, которые достаточно продолжительное время страхуют посевы. Алтайский край относится к зоне рискованного земледелия. Резко континентальный климат преподносит аграриям неприятные сюрпризы. Правительство региона уже несколько лет поясняет аграриям преимущества страхования.

«Мы работаем со страховщиками около пяти лет. За это время серьезных страховых случаев не было, тем не менее, небольшие страховые суммы мы получали в первый год и в прошлом», - рассказывает Балаков.

Причина всех неурядиц – атмосферные явления. Первый раз выплаты были получены, когда гречиху побило градом, в прошлом году – недобор урожая по овсу произошел из-за атмосферной засухи.

В этом году хозяйство пострадало гораздо серьезнее. 58 гектаров гречихи просто не взошло – не хватило влаги. Заявление о том, что страховой случай произошел в компанию уже сделали. Эксперты, которые должны подтвердить страховой случай, приезжали. Александр Балаков рассчитывает, что страховка поможет покрыть существенную часть убытков.

Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов заверил алтайских аграриев в том, что поддержка будет и со стороны федерации.

«Основная задача сегодня - обеспечить заготовку кормов, самое главное для края - сохранить поголовье. Урожай соберем, а федеральный центр со своей стороны сделает все возможное, чтобы оказать помощь аграриям Алтайского края в рамках действующего законодательства», - подчеркнул он.

Александр Балаков говорит, что тем, кто застраховал посевы, вероятно, еще возместят до 50% страховых взносов. По его словам, такое решение в беседе с ним озвучили представители Минсельхоза России.

При этом, как закроется этот финансовый год в секторе АПК Алтайского края, зависит еще и от цен, по которым сельхозпроизвоители смогут продать урожай.

Они полагают, что ценовая политика будет учитывать дефицит по зерну и другим культурам.

«Сегодня уже видно влияние дефицита на ценообразование. Если в прошлом году старт был 7,5 - 8 тыс за тонну зерна, то сегодняшняя цена уже 12 тысяч за тонну. Конечно, даже при высоких ценах мы ощутим серьезный недобор. Однако, надеемся что катастрофы не случится», - заключил Балаков.