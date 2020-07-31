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Плюс 148 рублей. У 132 тысяч жителей Алтайского края 1 августа вырастет пенсия

Новости
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С 1 августа в Алтайском крае будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам. В среднем надбавка составит 148 рублей, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

«Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных коэффициента. В этом году пенсионный коэффициент равен 93 рублям. Значит, максимальная прибавка составит 279 рублей», - пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Она добавила, что в в 2019 году стоимость  коэффициента составляла 87,24 рубля. И тогда максимальное увеличение пенсии было на 261 рубль.

Выплаты получат более 132 тысяч работающих пенсионеров. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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