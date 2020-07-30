Алтайские справедливороссы осенью переизберут лидера

Новости 30.07.2020 17:09 1762

Алтайская "Справедливая Россия" проведет в октябре отчетно-выборную конференцию. Главный вопрос - переизбрание руководителя. По данным «Политибру», этот пост за собой сохранит бессменный лидер справедивороссов края, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Хотя сам он политкорректно говорит, что решение будет принимать федеральное руководство партии.

«Все зависит от президиума. Как скажут, так и будем делать. Я со своей стороны готов продолжать эту работу», - сказал Терентьев «Политсибру».

Очевидно и его участие в выборах нового созыва российского парламента, которые должны пройти в 2021 году.

Добавим, что Александр Терентьев - самый стабильный глава парламентской партии в крае - занимает этот пост уже 12 лет, с момента создания регионального отделения. Александр Романенко руководит местной «Единой Россией» с конца 2016 года. С того же года у руля алтайской КПРФ Мария Прусакова. А у ЛДПР координатор сменился в январе 2020 года, на этот пост партия прислала из Москвы Максима Крайна.