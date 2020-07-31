Алтай-Кокс определил самые благоустроенные территории завода

Новости компаний 30.07.2020 17:40 539

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству предприятия. Ежегодно работники подразделений соревнуются в мастерстве оформления территории завода.

Жюри оценило состояние цехов, их арт-объекты с корпоративной символикой, озеленение и оформление участков.

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, цех тепловодоснабжения и железнодорожный цех.

Сотрудники цеха улавливания установили стилизованные указатели участков подразделения, разместили баннеры с фотографиями лучших работников в форме олимпийских колец.

Заводские железнодорожники украсили территорию цеха баннерами, символом благотворительности НЛМК - стальным деревом, световым фонтаном и новым объектом – объемным макетом дрезины. Работники цеха тепловодоснабжения отреставрировали фасад здания и оформили цветники. Высокие результаты в конкурсе показали также централизованный участок складского хозяйства и пожарно-аварийная спасательная служба. Коллектив участка создал на своей территории уголок отдыха с декоративным колодцем, лавочками и мини-прудом, а сотрудники ПАСС установили новый макет пожарного автомобиля.

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.