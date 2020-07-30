Газопровод до Ребрихи снова стали строить после нескольких лет простоя

Новости 30.07.2020 16:14 2238

Власти Алтайского края нашли нового подрядчика для строительства газопровода до Ребрихи, начатого в 2016-м и брошенного в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В декабре 2019 года был заключен контракт с компанией «Томскгазстрой». Она приступила к работам в начале 2020 года: уже проложили 15 километров труб, на 10 из них выполняется гидроизоляция. Общая протяженность - более 70 километров.

Завершить планирует к концу следующего года. Финансирует строительство ПАО «Газпром», а это более 1,1 млрд рублей.

Предыдущая компания-подрядчик еще в 2016-2017 годах смонтировала 27 километров трубопровода. В 2018-2019 годах работы были остановлены в связи с отказом подрядчика выполнять условия договора, уточнили в правительстве.

«Для района это действительно долгожданное событие. На территории Ребрихи сегодня уже завершено возведение газовой котельной и распределительных сетей, ведется строительство межпоселковых сетей еще до нескольких сел. По завершении текущего этапа к газу в райцентре подключится 300 частных домовладений, в последующем будут подключены и социальные объекты», - рассказала глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер.

Новая ветка позволит начать газификацию сел Белово, Боровлянка, Клочки, Касмалинка, Паново, Подстепное, станции Ребриха. А после начать тянуть газопровод в сторону Тюменцевского, Мамонтовского и Топчихинского районов, Славгорода и Рубцовска. Строительство двух новых магистральных газопроводов планируется начать после 2022 года, пояснил начальник отдела по газификации Минстоя Игорь Хроменков.