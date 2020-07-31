Кому в Барнауле раньше срока возвращают горячую воду после гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-3

Новости 30.07.2020 15:30 904

Со среды, 29 июля, в части микрорайонов Барнаула на 5 дней раньше начат запуск горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний на прочность и ремонтов тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании. Горячую воду начали подавать в 126 объектов.

29 июля горячую воду подали в 87 многоквартирных и 2 частных дома, детский дом, 5 детских садов, 3 школы и 28 административных зданий (всего 17 тысяч жителей). На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу ресурса.

Список домов, где подача горячей воды по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 восстановлена, можно увидеть на карте:

Если ваш дом отмечен в карте, но горячая вода так и не появилась в кране — обратитесь в вашу управляющую компанию.

Список адресов будет пополнятся по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на портале СГК, а также в официальном telegram-канале компании в Барнауле. Его можно найти в поиске по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul, либо перейдя с телефона по ссылке.

Напомним, что гидравлические испытания тепловых сетей на прочность в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 стартовали 13 июля. В результате опрессовки на тепловых сетях обнаружено 204 повреждения, 129 из которых уже устранены. Из оставшихся 75 повреждений — 37 влияют на подачу горячей воды жителям, они будут отремонтированы в приоритетном порядке. Окончательный срок завершения работ по контуру станции — 3 августа.