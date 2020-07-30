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Каким регионам Сибири дадут дополнительные средства на льготы гражданам по жилищно-коммунальным услугам

Новости
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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение  о перераспределении  средств между регионами. Речь идет о субвенциях  направленных в территории на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Льготы предусмотрены для отдельных категорий граждан  населения.  Это ветераны, инвалиды, а также пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, а оставшуюся часть берёт на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

По информации  официального сайта правительства России, в 30 субъектах появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому было принято решение о перераспределении средств.   Алтайского края среди этих 30 регионов нет.  Дополнительные средства получат  республики Алтай и Тыва, Красноярский край.

Субвенции для Новосибирской и Томской областей, а также республики Хакассия в результате перераспределения уменьшаются.   Алтайский край, Иркутская, Кемеровская и Омская области остаются без изменений.        

Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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