Каким регионам Сибири дадут дополнительные средства на льготы гражданам по жилищно-коммунальным услугам

Новости 30.07.2020 15:00 1686

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении средств между регионами. Речь идет о субвенциях направленных в территории на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Льготы предусмотрены для отдельных категорий граждан населения. Это ветераны, инвалиды, а также пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, а оставшуюся часть берёт на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

По информации официального сайта правительства России, в 30 субъектах появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому было принято решение о перераспределении средств. Алтайского края среди этих 30 регионов нет. Дополнительные средства получат республики Алтай и Тыва, Красноярский край.

Субвенции для Новосибирской и Томской областей, а также республики Хакассия в результате перераспределения уменьшаются. Алтайский край, Иркутская, Кемеровская и Омская области остаются без изменений.

Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей.