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600 административных регламентов в Алтайском крае не соответствуют действующему правовому регулированию

Новости
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Об этом  заявило Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. В связи с изменившимся правовым регулированием  прокуроры прокуроры потребовали внести коррективы в 600 административных регламентов оказания муниципальных услуг в Алтайском крае.  Документы касаются  выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, согласования переустройства или перепланировки жилья, перевода жилого помещения в нежилое, утверждения градостроительных планов земельных участков или схем их размещения.

По информации генпрокуратуры, в некоторых регламентах сокращены сроки выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, предоставления технических условий, градостроительных планов земельных участков.

Такая работа ведется  для обеспечения законности в сфере муниципального нормотворчества. По требованиям прокуроров подвергнуты изменениям свыше 17 тыс. нормативных правовых актов в Сибирском федеральном округе, что позволило предотвратить нарушение прав граждан и предпринимателей.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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