600 административных регламентов в Алтайском крае не соответствуют действующему правовому регулированию

Новости 30.07.2020 14:10 538

Об этом заявило Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. В связи с изменившимся правовым регулированием прокуроры прокуроры потребовали внести коррективы в 600 административных регламентов оказания муниципальных услуг в Алтайском крае. Документы касаются выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, согласования переустройства или перепланировки жилья, перевода жилого помещения в нежилое, утверждения градостроительных планов земельных участков или схем их размещения.

По информации генпрокуратуры, в некоторых регламентах сокращены сроки выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, предоставления технических условий, градостроительных планов земельных участков.

Такая работа ведется для обеспечения законности в сфере муниципального нормотворчества. По требованиям прокуроров подвергнуты изменениям свыше 17 тыс. нормативных правовых актов в Сибирском федеральном округе, что позволило предотвратить нарушение прав граждан и предпринимателей.