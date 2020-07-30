В Алтайском крае уменьшили количество ежесуточных тестов на коронавирус

Новости 30.07.2020 12:30 4678

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 105 инфицированных.

Новые случаи подверждены в слудующих территориях: Барнаул – 39, Бийск – 22, Рубцовск – 6, Новоалтайск и Тальменский – 5, Бийский и Первомайский районы – по 4, Смоленский район – 3, ЗАТО Сибирский, Яровое, Волчихинский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2, Заринск, Алтайский, Рубцовский, Егорьевский, Петропавловский, Тюменцевский и Ключевский районы – по одному случаю.

Всего в крае почти 9 тысяч инфицированных (8998). Уже выздоровело 7 158 человек. Еще проходят лечение – 1 629 человек, из них в госпиталях находятся 975 пациентов, амбулаторное лечение получают 654 пациента. Из общего числа пациентов, у 1 840 обнаружена внебольничная пневмония, 3 101 – переносят заболевание в форме ОРВИ, в 4 057 случаях отмечено бессимптомное течение.

В госпиталях края находится 103 тяжелобольных пациента. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек. За прошедшие сутки умерло 7 пациентов с коронавирусом. Из них 2 - от COVID-19, в 5 случаях установлены иные причины смерти. Таким образом за весь период скончались 211 человек, из них от коронавирусной инфекции 86, по иным причинам 122 человека. На экспертизе находится 3 человека.

На 30 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 348 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 097 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 298 881 человек, за сутки обследовано 3772.

Любопытно, что за последние трое суток . судя по данным оперштаба среднее количество проведенных тестов на коронавирус составляет 3284. В то время как в середине июля ежесуточно проводилось на тысячу тестов больше. В частности в период с 15 по 18 июня жителям края проводилось в среднем 4295 тестов в сутки.