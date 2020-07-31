МТС «ускорила» интернет на популярных курортах Алтайского края

Новости компаний 30.07.2020 13:20 485

МТС в Алтайском крае провела модернизацию сетей, что в полтора раза увеличило скорости мобильного интернета.

С начала года на половине сети 3G и 4G в туристической зоне Белокуриха и Белокуриха-2 были в полтора раза расширены полосы радиоканала. Теперь жители города и гости санаториев «Белокуриха», «Россия», «Аврора», «Родник Алтая», «Сибирь», «Эдем» и ряда других смогут комфортно пользоваться соцсетями, смотреть онлайн фильмы, слушать музыку в высоком качестве, обмениваться аудио и видео сообщениями.

В городе Яровое, где находится лечебное озеро Большое Яровое, оператор также модернизировал более 30 процентов сети, тем самым удвоив скорость передачи данных в сети 4G.

«Алтайский край ежегодно принимает более полутора миллиона отдыхающих, а в этом году по понятным причинам мы ожидаем еще больший туристический бум. Весной мы существенно расширили сеть вблизи мест отдыха и туризма, чтобы абоненты чувствовали себя комфортно, оставаясь на связи во время своего отдыха и имели доступ ко всем интернет приложениям, которые могут понадобиться», − отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Напомним, Алтайский край пользуется популярностью среди российских туристов. по данным опросов, регион входит в ТОП-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году, более четверти опрошенных россиян заявили о намерении выбрать Алтай или Байкал в качестве места отдыха в 2020 году.

С 2014 года сеть 4G от МТС доступна на территории всех санаториев, пансионатов и отелей, расположенных на территории города Белокуриха, который в регулярно входит в число лучших курортов федерального значения. На территории соседнего строящегося курорта Белокуриха-2 (расположен в десяти километрах от действующего курорта) устойчивая мобильная связь и скоростной интернет появились в 2018 году - МТС стал первым оператором, который установил на территории курорта базовые станции 4G, обеспечив рост турпотока и появление новых инвесторов.