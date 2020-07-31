МТС «ускорила» интернет на популярных курортах Алтайского края

МТС в Алтайском крае провела модернизацию сетей, что в полтора раза увеличило скорости мобильного интернета.
С начала года на половине сети 3G и 4G в туристической зоне Белокуриха и Белокуриха-2 были в полтора раза расширены полосы радиоканала. Теперь жители города и гости санаториев «Белокуриха», «Россия», «Аврора», «Родник Алтая», «Сибирь», «Эдем» и ряда других смогут комфортно пользоваться соцсетями, смотреть онлайн фильмы, слушать музыку в высоком качестве, обмениваться аудио и видео сообщениями.
В городе Яровое, где находится лечебное озеро Большое Яровое, оператор также модернизировал более 30 процентов сети, тем самым удвоив скорость передачи данных в сети 4G.
«Алтайский край ежегодно принимает более полутора миллиона отдыхающих, а в этом году по понятным причинам мы ожидаем еще больший туристический бум. Весной мы существенно расширили сеть вблизи мест отдыха и туризма, чтобы абоненты чувствовали себя комфортно, оставаясь на связи во время своего отдыха и имели доступ ко всем интернет приложениям, которые могут понадобиться», − отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Напомним, Алтайский край пользуется популярностью среди российских туристов. по данным опросов, регион входит в ТОП-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году, более четверти опрошенных россиян заявили о намерении выбрать Алтай или Байкал в качестве места отдыха в 2020 году.