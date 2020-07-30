Ждем роста цен на фрукты, овощи и ягоду. Алтайский эксперт рассказал, как пандемия отразилась на продовольственной безопасности

Новости 30.07.2020 12:30 1861

Сельхозпредприятия Алтайского края относятся к наименее пострадавшим хозяйствам из-за пандемии. Однако цены на овощи, фрукты и ягоду увеличатся и в нашем регионе. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Сергей Воробьев

По мнению эксперта Алтайский край обеспечивает доступность для населения по основным продуктам питания в необходимом количестве и качестве. Ключевые предприятия отрасли не останавливались в марте и апреле 2020 года. Однако потери есть. По словам эксперта пострадали логистические и производственные цепочки.

«Продовольственные балансы всегда достигались путем согласования объемов между участниками рынка – производителями, переработчиками, оптовыми организациями, торговыми сетями, поэтому любые существенные изменения в предложении или спросе продуктов питания могут привести к необходимости перестраивания логистики. Всё это сопровождается дополнительными издержками», - уточняет эксперт.

При этом оперативно отреагировать на нарушение импортных поставок сельское хозяйство не может - цикл производства в растениеводстве – несколько месяцев, в садоводстве – несколько лет, в животноводстве – не менее полутора-двух лет (кроме птицеводства).

На цену продукции может повлиять и девальвация рубля. По мнению эксперта. С одной стороны «слабый» рубль делает отечественную продукцию более дешевой, в сравнении с импортной продукцией. Производители начинают ориентироваться на внешние рынки, но введение квот на импорт могут помешать их освоению.

При этом производство продуктов питания. Завязанное на импорт (поставка семян, генетического материала, кормовой базы, запчастей или техники) становится дороже.

«Позитивно лишь то, что по большей части продуктов питания доля импортной составляющей невелика, но семена сахарной свеклы на 99% импортные, семена кукурузы – на 50,0%. Дефицит семян российской репродукции испытываем также по подсолнечнику, овощным культурам, картофелю, сое», - поясняет Сергей Воробьев.

Минсельхоз разработал подпрограммы, направленные на снижение зависимость отечественных аграриев от импорта семян, говядины, птицы. Но это дело не быстрое. Эксперт привел пример: долю генетического материала по птицеводству планируется снизить с 99% до 15 % только к 2025 году.

Закрытые границы привели к недостатку рабочей силы из стран ближнего зарубежья. Для Алтайского края проблема не актуальна. Скорее она касается приморских и краснодарских сельхозпредприятий. Они были вынуждены сокращать площади посева овощей. Союз производителей ягод тоже констатировал снижение валового сбора ягоды, потому что рабочих рук хватает на уборку всего 20% ягод.

«Нехватка рабочей силы так или иначе скажется на росте цен на фрукты, овощи, ягоду в регионах, в том числе и Алтайском крае», - поясняет Воробьев.