Система налажена, но норматив маловат. Как организован вывоз мусора в дачных поселках под Барнаулом

Аналитика 30.07.2020 11:45 1578

Уже второй год в Алтайском крае действует новая система вывоза мусора, отвечают за которую региональные операторы. И по закону все образователи коммунальных отходов должны платить за эту услугу: и физические лица, и юридические лица. И, конечно же, дачники, даже если они уже оплачивают эту услугу по своему постоянному месту жительства.

Все эти новшества должны были решить, в числе прочих, и проблемы загрязнения лесов, полей, берегов рек. Но несанкционированные свалки все появляются и появляются. Только с начала года в регионе выявили 66 таких мусорных точек. И немалая их часть как раз рядом с садоводствами. О том, как работа по вывоз мусора налажен в СНТ, пишет агентство «Толк».

Как все начиналось

О ситуации с дачниками в соцсетях регулярно рассказывает самый публичный муниципал, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

«Много раз я писал о том, как безобразно мусорят на нашей земле горожане-садоводы. Бесконечно долго ходил по собраниям и заседаниям правлений СНТ, расположенных на территории подведомственного сельского поселения, где убеждал горожан совместно с нами бороться, в том числе с несанкционированными свалками. И вот один из первых удивительных для меня результатов: садоводы СНТ «Моторостроитель» во главе со своим правлением не просто самостоятельно ликвидировали многолетнюю несанкционированную свалку на своей территории, но и планируют обустроить на этом месте спортивную площадку. Молодцы!»- написал Боронин.

Он рассказал, что несколько лет сражался и с садоводствами, которые, конечно, сопротивлялись необходимости цивилизованно складировать мусор и платить за его вывоз. В границах сельсовета четыре СНТ. И раньше мусор там свалили как попало: были и незаконные свалки, и самовольный вывоз на сельский полигон.

«Мы стали активно с ними работать, это было долго и непросто. Где-то пришлось гнуть через колено, штрафовали, ругались. Но систему наладили. И последние несколько лет вывоз мусора был регулярный, хоть и бестарным способом: этим занималась наше коммунальное предприятие. Когда в прошлом году пришел региональный оператор, мы все уже были готовы», - рассказал Боронин.

Напомним, что СНТ обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО. Если это юрлицо, то с председателем. Если же самостоятельные участки, то с каждым отдельно. Кстати, сделать это можно не на весь год, а только на теплый сезон.

Стало чисто

Председатель садоводство «Моторостроитель» - самое крупное в Первомайском районе крае (более 1,2 тысяч участков) и одно из самых крупных в Алтайском. Там установили две контейнерные площадки и четыре мусорных бака.

Глава СНТ Мария Тищенко отмечает, что пока и этого хватает. Тем более, что дело это недешевое - около 40-50 тысяч рублей. Нужно заказать трактор, чтобы разровнять землю, сделать бетонное основание, купить и доставить баки.

По словам министра природных ресурсов Владимира Попрядухина, в основном садоводства просто арендуют баки у оператора. Но вот Олег Боронин просчитал и советует своим СНТ покупать: так получается выгоднее.

В зоне ответственности СНТ (если это на их территории) еще и ликвидация свалок, многие их которых существовали десятки лет. Но и здесь можно совершенно спокойно договориться с регоператором на расчистку проблемных мест. Главное, уследить потом, чтобы снова не накидали.

«Мы самостоятельно ликвидировали две свалки, скоро возьмемся еще за две. И надеемся, что больших их у нас не будет. Они возникали, потому что не было налаженной системы вывоза мусора. Теперь она есть и стало намного лучше, чище, экологичне. Люди уже знают, куда нести свои пакеты и привыкли к новому порядку», - рассказывает Мария Тищенко.

Мусорят больше положенного

В городах и крупных селах края систему давно наладили, а вот мелкие и отдаленные муниципалитеты пока не полностью охвачены «мусорной» сетью. Главная причина - отсутствие контейнерных площадок. За них отвечают местные власти со скудными местными бюджетами.

Но общая на весь край проблема - заниженные, как давно признают эксперты, нормативы. Например, в садоводствах на одного члена в месяц на человека полагается 0,097 кубометров.

«Сегодняшние нормативы по частному сектору не соответствуют действительности. Люди образуют намного больше мусора, чем им «положено». А потому и перенакопление отходов», - подчеркивает Олег Боронин.

Худеющий бюджет. В Бийске обсуждают экономику снижения норматива ТКО Новости 28.07.2020 17:20

С ним согласна и Мария Тищенко. В ее СНТ особенно много мусора было в начале сезона, когда многие из-за пандемии коронавируса и невозможности куда-то выехать, массово ринулись на дачи под Барнаулом.

Кстати, тариф на вывоз мусора рассчитывается и с учетом норматива. Чем он официально меньше, тем меньше заплатит человек.

У Олега Боронина есть вопросы и к тарифам. До прихода регионального оператора Сибирский сельсовет сам организовывал вывоз. И еще тогда, в 2017 году экономически обоснованная плата с человека была 60 рублей. Сейчас тариф для сельской части Барнаульской зоны - чуть более 43 рублей. Глава села называет его не адекватным, заниженным.

В Минприроды сообщили, что норматив пересмотрят до конца года. Вот только, судя по всему, сделают его еще меньше.

Пересматривать надо и перечень видов мусора, которые люди могут выбрасывать в контейнеры. К ТКО не относятся ветки деревьев, ботва с огорода, скошенная трава, сухие листья, аккумуляторы и батарейки, химические препараты, автомобильные покрышки, строительный мусор. Но, понятное дело, этого «добра» на свалках всегда полно. Люди не знают или не хотят увозить его, куда положено (а положено либо в специальные пункты, либо на полигоны, но по дополнительному договору с регоператором).