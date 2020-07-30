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«Каждый из нас - оружие». Депутат и спортсмен Карелин высказался о смертельной драке в Барнауле

Новости
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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин прокомментировал драку в районе Старого базара в Барнауле, в которой погиб 40-летний Павел Рохлов.

«Всегда обладание специальными навыками, навыками в единоборствах является отягчающим обстоятельством при подобных ситуациях. Конечно, нужно помнить, что каждый из нас - это оружие», - цитирует Карелина телеканал «Звезда».

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Он подчеркнул, что эта история уже не в юридических категориях, а все-таки - моральная дилемма.

Напомним, в ночь на 27 июля в районе Старого базара в Барнауле произошла драка, в которой из-за удара по голове погиб 40-летний Павел Рохлов. Его супруга Светлана рассказала, что они с мужем пытались помочь мужчине, которого избивали 38-летний экс-боксер Михаил Старцев и две его спутницы. Но одна из них, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, заявляет, что это на них напали и все действия были самообороной.

Против Старцева возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Сейчас он находится под стражей. Похороны Рохлова состоялись 29 июля.

Автор: Политсиб.ру

Фото: duma.gov.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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