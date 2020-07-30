«Каждый из нас - оружие». Депутат и спортсмен Карелин высказался о смертельной драке в Барнауле

Новости 30.07.2020 10:25 2072

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин прокомментировал драку в районе Старого базара в Барнауле, в которой погиб 40-летний Павел Рохлов.

«Всегда обладание специальными навыками, навыками в единоборствах является отягчающим обстоятельством при подобных ситуациях. Конечно, нужно помнить, что каждый из нас - это оружие», - цитирует Карелина телеканал «Звезда».

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Он подчеркнул, что эта история уже не в юридических категориях, а все-таки - моральная дилемма.

Напомним, в ночь на 27 июля в районе Старого базара в Барнауле произошла драка, в которой из-за удара по голове погиб 40-летний Павел Рохлов. Его супруга Светлана рассказала, что они с мужем пытались помочь мужчине, которого избивали 38-летний экс-боксер Михаил Старцев и две его спутницы. Но одна из них, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, заявляет, что это на них напали и все действия были самообороной.

Против Старцева возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Сейчас он находится под стражей. Похороны Рохлова состоялись 29 июля.