Эксперты рассказали, может ли работник отозвать свое заявление об увольнении после окончания последнего рабочего дня

Новости компаний 30.07.2020 10:50 795

Реальную ситуацию разобрали эксперты Информационного центра «Гарант». Согласно материалам дела, работодателю поступило заявление работника об увольнении по собственному желанию. В согласованную с работником дату увольнения около 10 часов сотрудник был ознакомлен с приказом об увольнении по собственному желанию и получил трудовую книжку, после чего прекратил исполнять свои трудовые обязанности. С приказом об увольнении работник ознакомился без каких-либо возражений, письменных либо устных заявлений об отзыве заявления об увольнении от него не поступало. Затем в 18 часов 34 минуты, то есть после окончания рабочего дня, уволенный сотрудник направил в адрес работодателя заявление об отзыве ранее поданного заявления об увольнении по собственному желанию посредством почтовой связи. После этого в рабочее время пытался приступить к выполнению трудовых обязанностей, однако в доступе к рабочему месту ему было отказано в связи с увольнением.

Работник, полагая, что имеет право в любое время отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию, в том числе в последний день работы, просил суд восстановить его на работе.

Судьи в удовлетворении требований работника отказали (Определение Шестого КСОЮ от 16 января 2020 г. по делу № 8Г-1556/2019). Они пришли к выводу о том, что последовательные действия работника свидетельствовали о его намерении расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в указанный им в заявлении день. Издание работодателем приказа об увольнении не противоречило действительному волеизъявлению истца расторгнуть трудовой договор по собственному желанию. Отзыв заявления об увольнении произведен истцом после фактического расторжения с ним трудового договора, то есть после окончания рабочего времени и издания работодателем приказа об увольнении, в связи с чем нарушений трудовых прав истца в действиях работодателя не имелось, а потому правовые основания для удовлетворения исковых требований уволенного работника отсутствовали.

Отметим, что, если в день увольнения работник не выходит на работу и отзывает свое заявление об увольнении в последний день работы, в том числе и после окончания рабочего дня, суды могут признать увольнение незаконным. По мнению судов, в такой ситуации, если работодатель не удостоверился в желании работника прекратить трудовые отношения непосредственно в момент увольнения, право у работника на отзыв поданного им заявления об увольнении сохраняется вплоть до окончания календарного дня, на который приходится день увольнения (см., например, определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2012 г. № 78-КГ12-10, постановление Президиума Кемеровского облсуда от 18 июня 2018 г. № 4Г-1276/2018).