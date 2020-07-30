Суд забрал московскую квартиру супруги алтайского депутата Попова за 65 млн

Алтайский краевой суд вынес решение об изъятии в пользу государства дорогой квартиры супруги депутата краевого Заксобрания Владимира Попова. Об этом сообщает прокуратура РФ.
«В 2017 году супруга депутата приобрела в собственность квартиру в Москве. Ее стоимость превышала 65 млн рублей, однако, задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей», - уточнили в ведомстве.
Эту несостыковку краевая прокуратура заметила, проверяя данных о доходах и расходах депутатов АКЗС.
Прокурор направил в Павловский районный суд иск об обращении в доход государства этого жилья. Однако суд встал на сторону Владимира Попова. А вот краевой после апелляции отменил решение нижестоящей инстанции и постановил изъять квартиру.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, Владимир Попов избран в АКЗС от КПРФ, однако пару лет назад после внутреннего скандала он перестал быть ее членом. В прошлом глава Павловского района, основатель компании по производству растительного масла «Диво Алтая» (в разное время владел еще несколькими прибыльными компаниями), в последние несколько лет действительно декларировал относительно скромные доходы. Например, по итогам 2019 года он задекларировал доход в 937 тысяч, а вот его супруга Марина - 11,1 млн. В указанном 2017 году он указал в доходах 647 тысяч рублей, она - 111 тысяч.
Кроме того, с четой Попов связано еще несколько «дорогих» историй. В прошлом году на дне рождения Владимира Попова выступал Иван Ургант, а на юбилее супруги пела C.C. Catch.
Объясните, как люди вообще без совести, без понятий о чести попадают и довольно-таки долго находятся во властных структурах? Что никто не замечает их убожества? Вот выглядят ангелами? Или уж все там такие? Ведь именно так думают люди. Неужели порядочных людей осталось так мало, что выбрать не из кого?