Суд забрал московскую квартиру супруги алтайского депутата Попова за 65 млн

Новости 30.07.2020 9:41 3522

Алтайский краевой суд вынес решение об изъятии в пользу государства дорогой квартиры супруги депутата краевого Заксобрания Владимира Попова. Об этом сообщает прокуратура РФ.

«В 2017 году супруга депутата приобрела в собственность квартиру в Москве. Ее стоимость превышала 65 млн рублей, однако, задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей», - уточнили в ведомстве.

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Эту несостыковку краевая прокуратура заметила, проверяя данных о доходах и расходах депутатов АКЗС.

Прокурор направил в Павловский районный суд иск об обращении в доход государства этого жилья. Однако суд встал на сторону Владимира Попова. А вот краевой после апелляции отменил решение нижестоящей инстанции и постановил изъять квартиру.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, Владимир Попов избран в АКЗС от КПРФ, однако пару лет назад после внутреннего скандала он перестал быть ее членом. В прошлом глава Павловского района, основатель компании по производству растительного масла «Диво Алтая» (в разное время владел еще несколькими прибыльными компаниями), в последние несколько лет действительно декларировал относительно скромные доходы. Например, по итогам 2019 года он задекларировал доход в 937 тысяч, а вот его супруга Марина - 11,1 млн. В указанном 2017 году он указал в доходах 647 тысяч рублей, она - 111 тысяч.

Кроме того, с четой Попов связано еще несколько «дорогих» историй. В прошлом году на дне рождения Владимира Попова выступал Иван Ургант, а на юбилее супруги пела C.C. Catch.