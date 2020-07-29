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Ужасное стечение обстоятельств. Экс-супруга боксера Оксана Старцева, задержанного после массовой драки в Барнауле, заявила об угрозах семье  

Новости
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Своим видением развернувшейся потасовки она поделилась с «Толком». Женщина не присутствовала на месте преступления, однако нашла свидетелей тех событий, в том числе бармена «Винотеки», где отдыхали погибший с супругой.

 «Погибший Павел с женой Светланой и еще одной девушкой накануне драки отдыхали в «Винотеке». Сидели с краю, рядом была припаркована их машина, из которой орала музыка. Сотрудник ресторана вызвал наряд ППС, который их утихомирил. И примерно в это же время по летней части бара разгуливал пьяный мужчина, которого представили как инвалида. Но, по словам свидетелей, передвигался он достаточно резво, никакой трости у него не было», - заявила Старцева.

Михаил Старцев, Лилия Ворогушина с еще одной подругой  подъехали к бару на такси. Как уверяют очевидцы, мужчина,  представленный позднее инвалидом затеял ссору со Старцевым, затем взял из своей машины биту или палку и ударил ею по голове подругу Михаила. Экс-спортсмен  по мнению Оксаны намеревался забрать у мужчины оружие, однако через некоторое время, мужчина вновь напал на компанию, говорят очевидцы.

«В драку вмешалась жена Павла Рохлова Светлана, которая начала потасовку с Лилией Ворогушиной. К жене подоспел Павел Рохлов и, видимо, защищая ее, ударил Лилию в лицо кулаком, от чего она потеряла равновесие, попятилась несколько шагов и упала. Михаил был вынужден ответить. Он сделал всего лишь один удар, он не стал жестко избивать его. От чего умер Павел — от удара кулаком или падения и удара об асфальт – уже решит экспертиза. Плюс «скорая» долго не приезжала», — заявила Оксана Старцева.

Женщина также рассказала, что ее семье  после развернувшегося обсуждения пытались угрожать.

«Кто-то узнал адрес родителей Михаила, к ним ломились домой с угрозами. Нам угрожают в соцсетях. Мои дети — у нас с Михаилом их двое — боятся выходить из дома. Я в шоке. Я глубоко соболезную семье Павла, это ужасное стечение обстоятельств. Но прошу всех отойти в сторону и дать право разобраться во всем следствию и суду», — говорит она.

Напомним, драка на Старом базаре в которой погиб Павел Рохлов получила широкую огласку.  Соболезнования семье погибшего выразил губернатор края Виктор Томенко,  свои версии произошедшего уже распространили обе стороны конфликта.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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