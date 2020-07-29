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Камеры и полицейские. Власти усилят меры безопасности на Старом базаре после смертельной драки

Новости
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Администрация Барнаула намерена усилить меры безопасности в районе Старого базара, где в ночь на 27 июля произошла драка, в которой погиб 40-летний мужчина.

«Будут установлены дополнительные камеры видеофиксации. Также прорабатывается вопрос установки стационарного пункта полиции и как следствие - усиление патрулирования в районе улицы Мало-Тобольская - площадь Баварина», - уточнили в мэрии.

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Произошедшее в администрации назвали ужасной трагедией. Задача власти – сделать так, чтобы «подобные трагедии в нашем городе больше никогда не повторялись».

Напомним, ночью в воскресенье, 27 июля на этой территории произошла массовая драка. Погиб Павел Рохлин. По подозрению в умышленном вреде здоровью, повлекшему смерть, задержан боксер Михаил Старцев. Губернатор региона Виктор Томенко заявил, что лично следит за ходом расследования.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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