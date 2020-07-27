Барнаульцы и рубцовчане задолжали СГК более 1,7 млрд рублей

Новости компаний 29.07.2020 17:50 133

В первом полугодии 2020 года просроченная задолженность потребителей Барнаула и Рубцовска перед Сибирской генерирующей компанией выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Энергетики усилили исковую работу, чтобы не допустить срыва подготовки теплоэнергетических комплексов двух городов к отопительному периоду.

В Барнауле за первые шесть месяцев 2020 года СГК подала 1 129 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов в отношении потребителей-должников. Это на 30% больше, чем в январе — июне 2019 года. В Рубцовске в текущем году компания направила 979 исковых заявлений, что на 64% выше показателя прошлого года.

В среднем количество поданных в первом полугодии 2020 года исков в двух городах выросло на 43,5%.

Сейчас просроченный долг всех категорий потребителей перед СГК в Барнауле перевалил за 1,5 млрд рублей. Для сравнения: именно столько компания в этом году вкладывает в ремонт и перекладку более чем 32 км тепловых сетей и ремонт оборудования в краевом центре. В Рубцовске задолженность превышает 244 млн рублей, что также соразмерно с затратами компании на ремонт Южной тепловой станции, котельных и теплосетей в 2020 году.

Пандемия и временная отмена взыскания штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг негативно отразились на платежной дисциплине. Например, в Барнауле долг юридических лиц в сравнении с первым полугодием 2019 года увеличился на 30,2%, а населения — на 6,2%.

В Рубцовске ситуация чуть хуже: рост задолженности составил 33,9% и 27,8% в каждой категории потребителей соответственно.

Энергетики не сразу обращаются за взысканием задолженности в суд. До начала судебных процедур потребители неоднократно получают уведомления, им предлагаются варианты решения проблемы, в том числе рассрочка оплаты задолженности. Если ответной реакции нет, в дело вступает судебная система.

С июня СГК на 20% увеличила количество подаваемых исков по взысканию задолженности в Барнауле и Рубцовске. В дальнейшем компания будет усиливать исковую работу с должниками, потому что платежи за тепло и горячую воду — основной источник финансирования ремонтов оборудования станций и тепловых сетей, а также закупки необходимого объема топлива.