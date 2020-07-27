ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей

Новости компаний 29.07.2020 19:00 106

Более 40% подписчиков телеграм-канала ВТБ, принявших участие в опросе о планах на отпуск в этом году, заявило о готовности отправиться за рубеж, в том числе 12% - в Танзанию. Но большая часть (59%) все-таки останется в России. Общее число респондентов опроса «Оперштаба ВТБ» составило более 1100 человек.

Помимо России участникам опроса предлагалось сделать выбор между Турцией, Великобританией и Танзанией. О возобновлении авиасообщения с этими странами было объявлено 24 июля.

В итоге на первом месте среди зарубежных направлений оказалась Турция, куда предпочли бы поехать 25% опрошенных. Она является многолетним лидером выездного туризма у россиян (согласно данным Росстата, по итогам 2019 года там отдохнули около 7 млн российских туристов). Вторую строчку заняла Танзания (12%), где в прошлом году побывали только около 4 тысяч россиян. Направиться в Соединенное Королевство рассчитывают лишь 4% от числа опрошенных (в 2019 году его посетили более 151 тысячи российских туристов).

Ранее ВТБ сообщил, что в первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами траты россиян в туристических агентствах выросли на 40% по сравнению со средним значением предыдущих выходных июля. При этом объем транзакций на покупку авиабилетов продолжает оставаться ниже средних значений, и даже в сравнении с предыдущими выходными июля упал на 28%.

Официальный телеграм-канал «Оперштаб ВТБ» работает с 18 июня этого года и позволяет подписчикам в оперативном коротком формате узнавать о сервисах, продуктах, акциях банка и других событиях, связанных с группой ВТБ. На данный момент канал имеет более 5,5 тысяч читателей, более половины из которых – клиенты ВТБ.