7% алтайских предпринимателей не могут возобновить работу из-за коронавируса

Новости 29.07.2020 16:28 252

Около 7% субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края все еще находятся под действием ограничительных мер и не могут возобновить работу. Об этом сообщает управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Остальные 93% смогли вернуться к деятельности. Кому-то удалось выправить ситуацию, переформатировать работу, внедрить новые сервисы, подчеркнули в ведомстве. Но есть и сокращения. Например, в сфере потребительского рынка прекратили деятельность 73 объекта из 24,8 тысячи, действующих ранее.

Всего в регионе в наиболее пострадавших отраслях бизнеса работает 23,7 тысячи предприятий с численностью работников порядка 75 тысяч человек.

По состоянию на 10 июля в крае зарегистрировано 79,3 тысячи компаний (на 739 юрлиц и 794 ИП больше, чем в начале года).

В управлении подчеркивают, что рост произошел, в том числе и за счет мер поддержки. Алтайский бизнес получил более 1,1 млрд рублей субсидий на выплату зарплат сотрудникам. А также взял почти 5 млрд рублей льготных кредитов.