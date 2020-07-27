7% алтайских предпринимателей не могут возобновить работу из-за коронавируса

Около 7% субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края все еще находятся под действием ограничительных мер и не могут возобновить работу. Об этом сообщает управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Остальные 93% смогли вернуться к деятельности. Кому-то удалось выправить ситуацию, переформатировать работу, внедрить новые сервисы, подчеркнули в ведомстве. Но есть и сокращения. Например, в сфере потребительского рынка прекратили деятельность 73 объекта из 24,8 тысячи, действующих ранее.
Всего в регионе в наиболее пострадавших отраслях бизнеса работает 23,7 тысячи предприятий с численностью работников порядка 75 тысяч человек.