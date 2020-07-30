Какие последствия для лесной отрасли Алтайского края могут повлечь скандалы с расторжением договоров

Новости 30.07.2020 8:30 2076

В конце 2019 года Минприроды Алтайского края расторгло 11 договоров аренды лесных участков с «Каменским ЛДК», входящим в холдинг «Алтайлес» и подало иски о расторжении ещё трёх договоров в Каменском и Панкрушихинском лесничествах. Аргумент ведомства – «в связи с грубыми нарушениями». ЛКХ «Алтайлес» не согласился с такими формулировками и опубликовал свое видение ситуации. «Политсибру» постарался разобраться, в каком состоянии сегодня находится лесное хозяйство региона и какие последствия для него может повлечь частичное отстранение лесопользователя от ведения лесного хозяйства.

Занятость населения

По данным холдинга «Алтайлес» (не путать с КАУ «Алтайлес» - подведомтсвенное Минприроды и экологии АК учреждение), расторжение договоров с «Каменским ЛДК» фактически привело к ликвидации лесных предприятий ООО «Залесовский лес», ООО «Фрунзенский лесхоз», ООО «Косихинский лесхоз», частично потеряли работу сотрудники ООО «Бобровский лесокомбинат». Компания заявила о том, что была вынуждена уволить более 150 человек, проживающих в сельской местности, и это может оказаться не последними потерями.

Всего в ЛКХ «Алтайлес» входит 15 предприятий, на которых занято почти 3,5 тысячи человек. Из них только два – Рубцовский ЛДК и Каменский ЛДК – находятся в городах – Рубцовске и Камне-на-Оби. Все остальные предприятия обеспечивают занятость сельского населения. Благодаря одному лишь Павловскому ДОКу, было создано более 300 новых рабочих мест. При этом компания декларирует строительство жилья для сотрудников и реализует различные социальные программы.

В частности, «Алтайлес» реализовал уникальный для Алтайского края проект, начав строительство экопоселка для сотрудников Павловского ДОКа. В первом 12-квартирном доме уже справили новоселье молодые специалисты. Всего в поселке будет 29 домов. Также представители холдинга заявляли о готовности создавать жильё для сельских работников и турбизнеса. Подобные проекты могли бы существенно повысить привлекательность региона для туристов и молодых специалистов.

Сворачивание социальных программ крупного холдинга вряд ли будет способствовать повышению уровня жизни населения, декларируемому алтайскими властями в качестве одной из приоритетных целей.

При этом обстановка на рынке труда в регионе достаточно сложная. Пандемия коронавируса на 11% увеличила количество безработных в регионе. По данным управления по труду и занятости населения, на 1 июля 2020 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 29,0 тысяч человек, или 2,6 % от общей численности рабочей силы. На одно вакантное место в сельских районах края приходится 3,6 незанятых граждан. А пособие по безработице получают только 80% безработных, подтвердивших отсутствие занятости официально.

На предприятиях холдинга работает более 3 тысяч человек. Это крупный работодатель

Технологическая динамика

Вклад «Алтайлеса» в сферу технологий глубокой переработки древесины на Алтае является, пожалуй, самым значительным в регионе.

Так, в 2019 году холдингом был открыт деревообрабатывающий комбинат в Павловске, на котором началась переработка отходов, которые раньше не годились даже на дрова. Из щепы, опилок, стружек, коры и прочих отходов предприятие производит плиты МДФ, широко востребованные в мебельной промышленности и других сферах.

По данным Сибирского таможенного управления, в настоящее время на экспорт леса-кругляка приходится только 11% всей вывозимой продукции лесопереработки. Снижение объемов производства продуктов лесопереработки за счет невозможности получения достаточного объема сырья, может спровоцировать ситуацию удорожания себестоимости готовой продукции, а соответственно неконкурентоспособность ее на мировой рынке, что повлечет за собой серьезные финансовые потери, в том числе в бюджет региона.

Между тем, вице-премьер Виктория Абрамченко 20 июля заявила о том, что на федеральном уровне обсуждается возможность стратегической господдержки лесоперерабатывающих предприятий глубокой переработки. В частности, она подчеркнула высокий потенциал производства пеллетов и другого биотоплива.

Стоит отметить, что холдинг «Алтайлес» выпускает их на протяжении многих лет.

Глубина переработки древесины – 90 %. Цикл от заготовки до переработки полностью замкнутый. Это значит все дерево - от корня до верхушки, включая щепу и опилки, идет в дело

Инвестиционная активность

Продолжительное время в алтайские власти говорят о необходимости инвестиционной привлекательности региона. В первом квартале 2020 года, по данным краевого Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал снизились на 0,8%. При этом, одними из важнейших точек опоры стали сельское и лесное хозяйство, инвестиции в которые выросли на 18,3%.

В один лишь Павловский ДОК было вложено около 6 млрд рублей. Регулярно вливаются средства и в другие предприятия холдинга. За 13 лет работы «Алтайлес» инвестировал в экономику региона более 10 млрд рублей. Результатом стала не просто красивая статистика, а реально действующие комбинаты и цеха, построенные с нуля.

Добавим, что в результате снижения активности структур «Алтайлеса» могут существенно сократиться и налоговые поступления. Например, в 2019 году «Алтайлес» выпустил продукции на сумму свыше 7 млрд рублей, налоговые отчисления составили свыше 750 млн рублей.

В настоящее время лесное хозяйство входит в период перемен. На федеральном уровне готовится реформа отрасли и разработка единой стратегии по её развитию. Остаётся надеяться, что к моменту начала реформ лесное хозяйство Алтайского края подойдёт в жизнеспособном состоянии.

Тот самый инвестпроект – Каменский ЛДК. Стабильно работает 10 лет. Кроме заготовки и переработки древесины, выполняет весь комплекс работ по охране лесов от пожаров

Противопожарная защита

Однако самым уязвимым направлением является противопожарная охрана алтайских лесов. Известно, что противопожарные мероприятия «Алтайлес» осуществляет по собственной инициативе и за свой же счёт, ежегодно направляя на эти цели около 140 млн рублей. Прекращение этой деятельности увеличит нагрузку на региональный бюджет, который и так серьёзно пострадал из-за пандемии коронавируса.

Интересно, что региональное Минприроды регулярно публикует отчёты о действиях, предпринятых по защите алтайских лесов от пожаров, однако при этом избегает упоминания суммы расходов на это. Однако в 2018 году глава алтайской Минприроды Владимир Попрядухин (тогда с притавкой врио) заявлял, о необходимости изменения действующего «Лесного кодекса». Одной из причин как раз являлся недостаток финансирования противопожарной системы леса. По его данным, на всю систему пожаротушения региона из федерального бюджета выделялось менее 42 млн рублей в год, тогда как арендаторы леса вкладывали в неё 120 млн рублей.

Только на вооружении ЛКХ «Алтайлес» находится: 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти четыре тысячи человек. Это оснащение в несколько раз превышает нормативы, предусмотренные федеральным законодательством.

На 24 июля сотрудники холдинга погасили более 100 лесных пожаров, возгорания леса происходят почти ежедневно. Тушение последних двух пожаров заняло в общей сложности восемь часов.

Один из них находился в зоне ответственности «Каменского ЛДК».

Пожарная ситуация в этом году напряженная. Ленточные боры относятся к высокому классу горимости. Лесная служба холдинга работает в режиме повышенной готовности, ежедневно тушит десятки лесных пожаров

Насколько опасная складывается ситуация?

Социально-экономическое положение Алтайского края пока, к сожалению, далеко от идеального. При этом некоторые сферы всё-таки демонстрируют хорошую динамику. Это можно сказать и о лесном хозяйстве региона, которое в настоящее время стабильно развивается и обладает значительным потенциалом, явно ещё не исчерпанным. По многим показателям Алтай оставил далеко позади прочие «лесные» регионы. И как бы кто ни относился к «Алтайлесу», его существенный (если не сказать – определяющий) вклад в это неоспорим.

Лесная отрасль может стать для края одним из важнейших драйверов развития экономики. Особенное значение этот факт приобретает в условиях продолжающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса. При грамотном подходе властей лесное хозяйство может генерировать не только поступления в бюджет, но и новые рабочие места, импортозамещающие товары, существенно поддерживать благосостояние населения и повышать инвестиционную привлекательность Алтайского края.

Вопрос заключается лишь в том, какой будет «лесная» политика края? На данный момент задаваемый краевыми властями вектор взаимоотношений с «Алтайлесом» вызывает опасения. «Политсибру» будет следить за развитием событий.