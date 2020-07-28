Как судьи в регионах Сибири оказывались под следствием

Аналитика 29.07.2020 15:20 602

Судьи не так часто становятся героями криминальной хроники, гораздо чаще сообщают о расследованиях об оскорблении или угрозе представителей Фемиды. Именно поэтому дела в отношении судей сразу становятся резонансными. С начала года в Алтайском крае под следствием оказывается уже третий судья. Об этих и других громких расследованиях последних лет в регионах Сибири в обзоре «Политсибру».

Сообразили на троих

В Алтайском крае в начале 2020 года виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере признали судью регионального Арбитражного суда в отставке Руслана Тэрри. Он получил семь лет колонии строгого режима. По этому же делу был осужден еще один его коллега.

В деле речь идет о событиях 2017 года — тогда юрист одной из алтайских компаний, которая оспаривала решение ИФНС о доначислении налогов, предложил бывшему арбитражному управляющему Алексею Долгову стать посредником в передаче взятки судье Владиславу Колесникову, чтобы он вынес решение в суде в пользу компании. Долгов не стал напрямую обращаться к последнему, а попросил сделать это Тэрри за вознаграждение.

В итоге Колесников взял 800 тыс. рублей и вынес решение в пользу организации. Долгов и Тэрри получили за это 1,5 млн рублей и 700 тыс. соответственно. В 2019 году о коррупционных преступлениях стало известно правоохранителям.

В августе 2019 Долгову дали четыре года лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 75 млн рублей. В июле 2020 года судья Владислав Колесников был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 8 млн рублей.

Что касается дела Алексея Городова, то по версии следствия, судья еще в 2010 году потребовал от арбитражного управляющего Алексея Долгова оказать ему «услугу» в виде продажи престижного внедорожника Prado по заниженной стоимости.

За это Городов в дальнейшем издал судебный акт о введении процедуры наблюдения в отношении одной из компаний, а также оказывал общее покровительство - принимал «правильные» решения.

Также, по данным следствия, судья в разное время с 2016 по 2017 год «получал через посредников денежные средства в размере от 500 тыс. до 2,5 млн рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц».

В отличие от своих коллег Тэрри и Колесникова, Городов с обвинениями в свой адрес не согласен. Об этом он заявил на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), которое проходило еще в марте 2020 года. Портал Legal.Report, сообщал, что на заседании Алексей Городов «вину категорически не признал». Он назвал происходящее «оговором» за исполнение им должностных полномочий.

Судя по данным сайта регионального следкома, последние десять лет серьезных расследований в отношении судей не проводилось. Одно из громких дел было закрыто в 2009 году. Тогда федеральную судью Центрального районного суда Татьяну Михайлову осудили за служебный подлог и вынесение заведомо неправосудного приговора. Она получила два года колонии-поселения.

Наговорили лишнего

В марте 2020 года стало известно о том, что ВККС удовлетворила просьбу СКР о возбуждении дела в отношении судьи Новосибирского областного суд Инны Петруниной по статье 283 УК РФ «Разглашение гостайны». По ней женщина может получить до семи лет лишения свободы.

За ее плечами судейский стаж более 20 лет. Кроме того, с 2013 года Петрунина возглавляла Совет судей региона.

По предварительным данным, женщина попала под подозрение в связи с уголовным делом главы новосибирского управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на источник в силовых структурах. Ему вменяют подписание поддельных накладных о приеме техники — в частности компьютерных мониторов и кондиционеров — на 9,2 млн рублей.

Похожее преступление совершила коллега Петруниной экс-председатель облсуда Римма Шатовкина. В 2018 году информацию о грядущем обыске в управлении мировых судей она вместе с документами якобы перенаправила на имя и. о. губернатора Андрея Травникова. А в последующем эти бумаги оперативники нашли у одного из фигурантов расследования. Следствие полагает, что в результате был упущен фактор внезапности, и ряд улик был уничтожен. ВККС также дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении нее.

После возбуждения дела Шатовкина отозвала заявление на продление полномочий председателя облсуда. ВККС вынесла ей предупреждение, не лишив статуса. Итогов расследования по уголовным делам пока нет.

Виновен посмертно

В конце 2019 года в Омской области судью Куйбышевского районного суда Омска Сергея Москаленко признали виновным в получении взятки посмертно.

По данным следствия и суда, с 2010 по 2015 годы судья рассматривал уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Компания «ОмСтрой-2001» Виктора Берга. Бизнесмен обвинялся в хищении более 100 миллионов рублей у дольщиков, невыплате зарплаты 373 работникам предприятия и ряде других преступлений. За безпроблемное решение вопроса судья лично получил от Берга более 6,5 млн рублей.

Однако в октябре 2015 года Берга убили, поэтому Москаленко прекратил рассмотрение дела в связи со смертью подсудимого. А впоследствии – во время расследования уголовного дела в отношении судьи Москаленко – судья покончил с собой. Однако на продолжении расследования в отношении судьи настояли его родственники, уверенные в невиновности Москаленко. Но суд все равно вынес обвинительный приговор.

Отметим, что начать расследование в отношении судей можно только с согласия ВККС РФ — в нее в свою очередь с ходатайством о задержании должен обратиться глава СК РФ Александр Бастрыкин. Такая процедура действует даже в отношении судей, покинувших пост, так как формально они продолжают занимать государственную должность субъекта РФ.

По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2019 год в России были привлечены к ответственности 17 бывших судей и работников суда.