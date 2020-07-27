Алтайская чиновница сядет за взятки от алкогольной компании

Новости 29.07.2020 14:50 357

Главный специалист отдела лицензирования видов деятельности краевого Управления по предпринимательству получила реальный тюремный срок за взятки от частной компании. Подробности сообщает прокуратура региона.

«С сентября 2015 года по декабрь 2018 года осужденная регулярно получала взятки за незаконные действия и бездействия в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукцией, в частности за не составление в отношении них материалов по делам об административных правонарушениях при наличии таковых», - уточнили в ведомстве.

За эти три года она получила более 2,5 млн рублей.

Центральный районный суд Барнаула признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники, за взятки чиновница «закрывала глаза на систематическое искажение компаниями данных, а также на нарушения порядка и сроков декларирования производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».