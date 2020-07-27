Сергей Белоусов: Центры компетенций органического сельского хозяйства – действенный механизм для решения самые острых вопросов развития отрасли

Новости 29.07.2020 14:20 230

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов рассказал о текущей работе в области развития органического сельского хозяйства.

Сенатор напомнил, что еще несколько лет назад органическое сельское хозяйство в России не имело законодательной базы. Сегодня же, в разных регионах нашей страны проводится огромная работа формированию подходов к развитию отрасли. Значительную роль в этом вопросе играют центры компетенций, учебно-методические объединения, образовательные проекты. Это один из шагов системной работы закона. На нашей земле можно выращивать настоящие органические продукты. Условия у России природно-климатические есть. Многие хозяйства рассматривают возможность перехода на органическое сельское хозяйство, но не хватает информации, элементарных знаний, практики работы в поле. Повышение уровня знаний у целевых групп, увеличение доли сельхозпроизводителей органической сельскохозяйственной продукции и расширение географии занятых в органическом сельском хозяйстве в целях реализации целостного подхода к устойчивому развитию территорий, создания новых рабочих мест на селе – те задачи, которые требуют оперативного разрешения.

В этих вопросах участники рабочей группы по мониторингу реализации положений Федерального закона № 280-ФЗ "Об органической продукции», созданной при профильном Комитете Совета Федерации наладили активное сотрудничество с немецкими коллегами. В рамках кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» даже в период изоляции помимо регулярных консультаций проходят серьезные тематические мероприятия. Состоявшийся 28 июля 2020 года круглый стол на тему «Центр компетенций органического сельского хозяйства. Цели, задачи в поддержке органического сельского хозяйства в Российской Федерации»- тому подтверждение.

По мнению сенатора обучение, консультирование и оказание иной учебно-методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, представителям региональных органов АПК, а также иным лицам, заинтересованным в развитии органического сельского хозяйства представляют особую ценность, именно сейчас, на начальном этапе, в первые годы становления рынка органики в России.

«Сегодня в Ярославской области на базе сельскохозяйственной академии ведется большая работа по созданию федерального Центра компетенций органического сельского хозяйства. Нет сомнений, реализация подобных проектов в российских субъектах – по-настоящему действенный механизм для решения самые острых вопросов развития отрасли», - считает Сергей Белоусов.

Сенатор выразил уверенность, что общими усилиями, в тандеме с профильным министерством, региональными органами исполнительной власти, совместно с отраслевыми союзами и действующими органическими хозяйствами мы сможем сделать сельское хозяйство России другим, более органичным, выстроить новые устойчивые связи между производителями, поставщиками, продавцами и потребителями органической продукции.