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В Алтайском крае уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса   

Новости
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По данным оперштаба в Алтайском крае  за сутки выявлено 107 случаев коронавируса.  Менее половины случаев приходится на Барнаул (38 человек),   18 выявлено в Тальменском районе,  12 в Рубцовске,  8 -  в Бийске.  Славгород  показал прирост на  5 случаев, Новоалтайск –  на 4, Первомайский район – на 3, Яровое, Бийский, Тогульский и Шелаболихинский районы – на 2, Белокуриха, Камень-на-Оби, Ключевский, Красногорский, Кулундинский, Михайловский, Петропавловский, Романовский, Павловский, Троицкий и Топчихинский районы  -  по одному случаю.                                                                                                                                                                                                                                                                          Всего в крае инфицировано за весь период – 8 893 человек, выписаны по выздоровлению – 6 933. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1 756 человек, из них в госпиталях находятся 988 пациентов, амбулаторное лечение получают 768 человек.   В 4 019 случаях  у пациентов  отмечается бессимптомное течение инфекции,  у 3 076 – у заболевших ОРВИ,  у  1 798 – у больных внебольничной пневмонией. В госпиталях края  находится 110  тяжелобольных пациента, из них к аппарату ИВЛ подключено 30. Всего выздоровело 6 933 человека, из них за прошедшие сутки выздоровело 160 пациентов – почти в 1,5 раза больше, чем заболело за это же время.

За весь период скончалось 204 человека (за прошедшие сутки – 5 человек, 2 – от COVID-19, 3 – по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончалось 84 человека, по иным причинам смерти – 117 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 29 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 374 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 39 601 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 295 109 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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