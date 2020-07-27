В Алтайском крае уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса

Новости 29.07.2020 13:00 812

По данным оперштаба в Алтайском крае за сутки выявлено 107 случаев коронавируса. Менее половины случаев приходится на Барнаул (38 человек), 18 выявлено в Тальменском районе, 12 в Рубцовске, 8 - в Бийске. Славгород показал прирост на 5 случаев, Новоалтайск – на 4, Первомайский район – на 3, Яровое, Бийский, Тогульский и Шелаболихинский районы – на 2, Белокуриха, Камень-на-Оби, Ключевский, Красногорский, Кулундинский, Михайловский, Петропавловский, Романовский, Павловский, Троицкий и Топчихинский районы - по одному случаю. Всего в крае инфицировано за весь период – 8 893 человек, выписаны по выздоровлению – 6 933. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1 756 человек, из них в госпиталях находятся 988 пациентов, амбулаторное лечение получают 768 человек. В 4 019 случаях у пациентов отмечается бессимптомное течение инфекции, у 3 076 – у заболевших ОРВИ, у 1 798 – у больных внебольничной пневмонией. В госпиталях края находится 110 тяжелобольных пациента, из них к аппарату ИВЛ подключено 30. Всего выздоровело 6 933 человека, из них за прошедшие сутки выздоровело 160 пациентов – почти в 1,5 раза больше, чем заболело за это же время.

За весь период скончалось 204 человека (за прошедшие сутки – 5 человек, 2 – от COVID-19, 3 – по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончалось 84 человека, по иным причинам смерти – 117 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 29 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 374 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 39 601 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 295 109 человек.