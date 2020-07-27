Только два сибирских региона вошли в список благополучных по коронавирусу

Рейтинги 29.07.2020 12:59 540

Два из 10 регионов Сибирского федерального округа демонстрирую высокие показатели по доле выздоровевших от COVID-19. И входят в топ-20 субъектов страны, составленном информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 28 июля в Красноярском крае выздоровело 90% заболевших (9 место в целом по стране), в Хакасии – 84% (20 место). Для сравнения: самый высокий показатель в Чукотском автономном округе – 96%.

В Алтайском крае выздоровело 77%: 6 779 человек из 8786 с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

В Республике Алтай излечилось 68% инфицированных, Омской и Томской областях по 62%. В Кузбассе - 64%, в Новосибирской области – 78%, а Тыве – 63%.

В целом по России от COVID-19 выздоровели более 60% пациентов. Это более 612 тысяч человек.

Самая неблагополучная ситуация в Сахалинской области (38%), Чувашии (55%) и Мурманская область (56%).