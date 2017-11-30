«Перезагрузить историю». Алтайский минспорт предъявил претензии Алтайбаскету на 700 тысяч рублей

Новости 29.07.2020 12:30 709

Минспорт Алтайского края обратился в Арбитражный суд с иском к «Алтайбаскет». Сумма иска - почти 700 000 рублей. В чем заключаются претензии министерства пока непонятно.

По данным источников «Политсибру» речь может идти о претензиях к бывшему гендиректору клуба Павлу Тулину.

Министр спорта Алексей Перфильев на пресс-конференции 29 июля заявил, что претензии касаются прозрачности использования финансовых средств.

«Наша работа заключается в том, чтобы поддерживать финансово. Выделяя финансирование, мы проводим и определенные проверки. По итогу этих проверок иногда возникают какие-то вопросы. Через какое-то время мы должны получить на них ответы. Это вопрос к управлению и распоряжению финансами. Нам очень важно предоставляя какие-то средства понимать, что все прозрачно правильно и под контролем», - пояснил Перфильев.

Кстати 26 июля было официально объявлено о смене названия клуба. «Алтайбаскет» был переименован в клуб «Барнаул», сообщил Алтайский спорт. Однако, по данным «Политсибру», речь идет не только о смене наименования. Сменились, к примеру, также учредители. Если ранее в их составе была краевая федерация баскетбола, то учредителем новой команды, по данным наших источников, является региональный минспорт.

Наши источники говорят о серьезной задолженности «Алтайбаскета», которая может помешать спортивным планам команды. Именно с этим, наиболее вероятно связано решение по ребрендингу клуба. Косвенно эту информацию подтвердил Алексей Перфильев, обозначив изменения попыткой «перезагрузить историю» клуба.

Как известно, у «Алтайбаскета» достаточно продолжительное время возникали проблемы, касающиеся финансов. Так в 2017 году клуб покинул Михаил Панфилов, заявив о катастрофической нехватке внебюджетных средств и существенных долгах. На смену ему пришел Павел Тулин, которому на какое-то время удалось вывести клуб из должников. Однако затем ситуация вновь серьезно ухудшилась.

Сам Тулин пояснил Толку суть претензий. По его словам, в краевом ведомстве «считают нецелевым использование бюджетных средств, на которые мы арендовали квартиры для иногородних игроков».

В январе «Алтайский спорт» сообщал о финансовой проверке, в результате которой, вероятно, и возникли те самые финансовые вопросы, о которых рассказал министр спорта. (№1, 30 января 2020 года). Тогда речь шла о расследовании на тему: как использовались два последних года бюджетные средства, и в каком объеме привлекались иные поступления, часть из которых должна была идти на заработную плату спортсменам. По данным издания, несмотря на то что министерство выполнило все свои обязательства перед клубом, перед спортсменами имелась задолженность по заработной плате за два месяца, так как средств на нее в клубе не было.

На фоне этой проверки Павел Тулин подал в отставку, заявив, что уходит из-за принципиальных разногласий с краевым ведомством.