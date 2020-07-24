Жители Алтайского края задолжали по имущественным налогам 2,2 млрд рублей

Задолженности жителей Алтайского края по имущественным налогам составила 2,2 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба региональной налоговой службы.
Большая часть долга – транспортный налог (1,2 млрд рублей). По 0,5 млрд рублей не оплачено налогов на имущество и на землю.
Эта задолженность сформирована на начало 2020 года, но включает неоплату не только за прошлый год, но и предыдущие годы. При этом за первую половину текущего года физлица оплатили 414 млн рублей.
Налоговая направила должникам 681 тысячу требований об уплате имущественных налогов на общую сумму в 613,2 млн рублей. Еще более 66 тысяч заявлений (на сумму 674 млн рублей) ушли уже в суд для принудительного взыскания задолженности.
Узнать о своих долгах можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России и раздела «Налоговая задолженность» на Едином портале государственных услуг.