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Жители Алтайского края задолжали по имущественным налогам 2,2 млрд рублей

Новости
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Задолженности жителей Алтайского края по имущественным налогам составила 2,2 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба региональной налоговой службы.

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Большая часть долга – транспортный налог  (1,2 млрд рублей). По 0,5 млрд рублей не оплачено налогов на имущество и на землю.

Эта задолженность сформирована на начало 2020 года, но включает неоплату не только за прошлый год, но и предыдущие годы. При этом за первую половину текущего года физлица оплатили 414 млн рублей.

Налоговая направила должникам 681 тысячу требований об уплате имущественных налогов на общую сумму в 613,2 млн рублей. Еще более 66 тысяч заявлений (на сумму 674 млн рублей) ушли уже в суд для принудительного взыскания задолженности.

Узнать о своих долгах можно через сервис  «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России и раздела «Налоговая задолженность» на Едином портале государственных услуг.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Gerd Altmann/Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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