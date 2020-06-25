Новосибирский сенатор Городецкий заразился коронавирусом и попал в больницу

Новости 29.07.2020 11:21 653

У члена Совета Федерации от Новосибирской области, экс-мэра и экс-губернатора Владимира Городецкого подтвердили коронавирус. Лечение он проходит в больнице, сообщает ТАСС.

«Есть, такое, заболел. Сейчас нахожусь в больнице, чувствую себя хорошо», - сказал Городецкий. Он добавил, что пока не знает, насколько долго ему придется пробыть в лечебном учреждении.

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Напомним, Владимир Городецкий представляет регион в Совфеде с 2018 года. С 2000 по 2014 годы был мэром Новосибирска. Затем получил назначение на пост вице-губернатора, а через несколько месяцев был избран губернатором области. В 2017 году ушел в отставку и некоторое время проработал помощником сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло.

В начале июля 2020 года стало известно об наличии коронавируса у спикера Заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова и у председателя госсобрания Республики Алтай Владимира Тюлентина.

Ковидный тест сдавали также губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко. Некоторые время они даже пробыли на самоизоляции, но вирус у них в итоге не обнаружили. Тест сдавали и несколько депутатов АКЗС и Госдумы, которые летели одним самолетом с женщиной с подтвержденным ковид-статусом.

Всего в России по данным на 28 июля подтверждено 824 тысяч случаев заболевания.