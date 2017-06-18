Алтайский курорт предложили включить в перечень субсидируемых направлений полетов

Новости 29.07.2020 9:50 731

Это предложение содержится в обращении в адрес главы Росавиаации Александра Нерадько. Корпорации предлагается простимулировать перевозчиков, которые будут соединят пять городов СФО (Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк, Томск) и Старобелокуриху.

Также предлагается реконструировать взлетно-посадочную полосу, для чего необходимо включить Белокуриху в федеральный проект «Развитие инфраструктуры региональных и местных аэропортов».

С такими предложениями в адрес главы Росавиации выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Напомним, 3 июля в Белокурихе был открыт новый рейс по маршруту Горно-Алтайск – Белокуриха. Авиакомпания пояснила, что он будет выполняться дважды в неделю.

Между тем, уже несколько лет поднимается вопрос о реконструкции ближайшего к туристической зоне аэропорта в Бийске. Последние рейсы были совершены в 2009 году. В мае министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев пояснил, что его реанимацией в ближайшее время подниматься не будет. Ранее он пояснил, что это связано с формированием пассажиропотока из-за работающего аэпорота в Горно-Алтайске.