Алтайский курорт предложили включить  в перечень субсидируемых направлений  полетов

Это предложение содержится в обращении в адрес главы Росавиаации Александра Нерадько. Корпорации предлагается простимулировать перевозчиков, которые будут соединят пять городов СФО (Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк, Томск) и Старобелокуриху.
Также предлагается реконструировать взлетно-посадочную полосу, для чего необходимо включить Белокуриху в федеральный проект «Развитие инфраструктуры региональных и местных аэропортов».
С такими предложениями в адрес главы Росавиации выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.
Напомним, 3 июля в Белокурихе был открыт новый рейс по маршруту Горно-Алтайск – Белокуриха. Авиакомпания пояснила, что он будет выполняться дважды в неделю.
Между тем, уже несколько лет поднимается вопрос о реконструкции ближайшего к туристической зоне аэропорта в Бийске. Последние рейсы были совершены в 2009 году. В мае министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев пояснил, что его реанимацией в ближайшее время подниматься не будет. Ранее он пояснил, что это связано с формированием пассажиропотока из-за работающего аэпорота в Горно-Алтайске.