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Алтайский курорт предложили включить  в перечень субсидируемых направлений  полетов

Новости
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Это предложение содержится в обращении в адрес главы Росавиаации Александра Нерадько.  Корпорации предлагается простимулировать перевозчиков,  которые будут соединят пять городов СФО (Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк, Томск) и Старобелокуриху.

Также предлагается реконструировать взлетно-посадочную полосу, для чего  необходимо включить Белокуриху в федеральный проект «Развитие инфраструктуры региональных и местных аэропортов».

С такими предложениями  в адрес главы Росавиации выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Напомним, 3 июля в Белокурихе был открыт новый рейс по маршруту Горно-Алтайск – Белокуриха. Авиакомпания пояснила, что он будет выполняться дважды в неделю.

Между тем, уже несколько лет поднимается вопрос о реконструкции  ближайшего к туристической зоне аэропорта в Бийске.  Последние рейсы были  совершены в 2009 году.  В мае министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев пояснил, что его реанимацией в ближайшее время подниматься не будет. Ранее он пояснил, что это связано с  формированием пассажиропотока из-за работающего аэпорота в Горно-Алтайске.  

Белокуриху планируют сделать туристическим авиаузлом

Белокуриху планируют сделать туристическим авиаузлом

Новости

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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