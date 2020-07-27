Власти Алтайского края передадут дорогу Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан в федеральную собственность уже в 2020 году, на семь лет раньше запланированного. И уже в этом году начнется ее ремонт, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
По словам министра транспорта края Александра Дементьева, передача дороги на баланс Федерального дорожного агентства должна завершиться к октябрю. Это позволит начать ремонт и содержание по федеральным стандартам уже в этом году.
Чиновник подчеркнул, что бюджетные средства, выделенные на эту трассу, будут перераспределены на другие краевые дороги. Например, на участки в Славгородском и Хабарском районах. По данным проправительственного телеграм-канала «Ленина 59» на ее содержание из краевого бюджета выделяли 500-600 млн рублей. То есть экономия за семь лет составит 3,5 млрд рублей.
«Передача объекта была запланирована на 2027 год. При большой инициативе и поддержке правительства края, непосредственно губернатора края этот срок удалось сократить на семь лет», - добавил Александр Дементьев.
И поскольку в регионе уже провели межевание участников трассы и постановку ее на кадастровый учет, что позволит начать полномасштабные работы уже в этом году и уже за федеральный счет.
Протяженность трассы А-321 Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан – около 400 километров.
«Дорога проходит через такие населенные пункты, как Барнаул, Павловск, Ребриха, Мамонтово, Родино, Романово, Кулунда. Ею будут пользоваться и жители других территорий, так как трасса имеет выезды на Волчиху, Славгород, Баево, всей Юго-Западной зоны», - подчеркнул Александр Дементьев.