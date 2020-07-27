Ремонт трассы Барнаул – граница с Казахстаном за федеральный счет начнется уже в 2020 году

Новости 28.07.2020 18:34 497

Власти Алтайского края передадут дорогу Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан в федеральную собственность уже в 2020 году, на семь лет раньше запланированного. И уже в этом году начнется ее ремонт, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам министра транспорта края Александра Дементьева, передача дороги на баланс Федерального дорожного агентства должна завершиться к октябрю. Это позволит начать ремонт и содержание по федеральным стандартам уже в этом году.

Чиновник подчеркнул, что бюджетные средства, выделенные на эту трассу, будут перераспределены на другие краевые дороги. Например, на участки в Славгородском и Хабарском районах. По данным проправительственного телеграм-канала «Ленина 59» на ее содержание из краевого бюджета выделяли 500-600 млн рублей. То есть экономия за семь лет составит 3,5 млрд рублей.

«Передача объекта была запланирована на 2027 год. При большой инициативе и поддержке правительства края, непосредственно губернатора края этот срок удалось сократить на семь лет», - добавил Александр Дементьев.

И поскольку в регионе уже провели межевание участников трассы и постановку ее на кадастровый учет, что позволит начать полномасштабные работы уже в этом году и уже за федеральный счет.

Протяженность трассы А-321 Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан – около 400 километров.