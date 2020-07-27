Россельхозбанк выдал жителям Алтая более 900 млн на ипотеку и снизил ставки

Новости компаний 28.07.2020 19:00 154

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал с начала года 575 ипотечных кредитов по различным программам на сумму 902 млн рублей.

В июле РСХБ объявил о масштабном снижении ставок по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составит 1,95 п.п.

Теперь получить кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно по ставке от 7,65%.

Для покупки жилья на первичном рынке действует программа кредитования «Ипотека с господдержкой 2020» с привлекательными условиями 5,9% годовых. В рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» количество обращений клиентов Россельхозбанка за получением льготных кредитов в июне 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем в 3 раза.

Для клиентов, получающих кредит на первичном рынке и условиях, не соответствующих программе «Ипотека с господдержкой 2020», РСХБ предоставляет ставки от 7,5% с первоначальным взносом от 20%.

Существенное снижение произошло и по специальным ипотечным программам для военнослужащих. С 9 июля 2020 минимальная ставка по программе «Военная ипотека» составляет 7,5% годовых.

Россельхозбанк предлагает льготную программу не только для жителей села, но и для городских жителей - Ипотечный кредит на приобретение квартиры у застройщика в рамках постановления Правительства РФ от 23.04.2020 № 566, так называемую «Ипотеку с господдержкой от застройщика» по ставке 5,9%, на срок до 30 лет и до 12 млн рублей.

Снижение коснулось и ряда программ с господдержкой. Так, граждане РФ, имеющие детей, могут получить в РСХБ кредит на покупку жилья на вторичном и первичном рынках, либо рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты по льготной процентной ставке от 4,60% годовых.

Кроме этого, РСХБ предлагает своим клиентам рефинансировать свои действующие ипотечные кредиты на привлекательных условиях по ставке от 8,00% годовых. РСХБ по объему выданных средств на приобретение жилья в мае текущего года вошел в ТОП-3 банков страны.

Марина Ракина, руководитель барнаульского агентства «Проспект-Недвижимость» сообщила, что «самыми востребованными ипотечными программами Россельхозбанка у жителей Алтайского края являются кредит с господдержкой на первичном рынке и сельская ипотека. Россельхозбанк активный и лояльный партнер, вся работа строится практически в режиме онлайн. Понятно, что многое зависит от Москвы и Минсельхоза, но специалисты Банка на уровне региона оперативно и очень профессионально решают все вопросы, стараются сделать все, чтобы наши клиенты оперативно получили кредитные решения».

«Россельхозбанк как один из лидеров на рынке ипотечного кредитования стремится предлагать лучшие решения для своих клиентов. Снижение процентных ставок, практически по всей линейке ипотечных продуктов, еще одно тому подтверждение. Воспользоваться нашими предложениями и улучшить жилищные условия смогут самые различные категории жителей края», - прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».