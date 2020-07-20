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…И вот опять. В  Алтайском краевом онкологическом центре обнаружили вспышку коронавируса

Новости
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Оперштаб Алтайского края  28 июля сообщил, что в краевом онкологическом диспансере  приостановлена госпитализация пациентов.  В клинике выявлены случаи заражения COVID-19

В корпусе, расположенном на Никитина, 77,  подтвердили 41 случай коронавируса.  Примерно половина – сотрудники медорганизации.  Остальные пациенты.  Инфицированные -  отправлены в ковидные госпитали или на амбулаторное лечение. Пациенты с отрицательным результатом анализа на коронавирус долечиваются в плановом порядке. В учреждении введен двухнедельный карантин

Теперь отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию пациентов  только в середине августа.  К этому времени будет проведена санитарная обработка помещений,  а также контрольное тестирование медперсонала.   А пациенты, которые планировали в это время лечение в онкодиспансере, будут перенаправляться  в корпус на Змеинрогорском тракте или другие лечебные учреждение, имеющие лицензию на оказание онкологической помощи.

«Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции», - пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.

Напомним,  в онкологическом диспансере в начале июня уже была  вспышка коронавируса. Тогда в ходе эпидмероприятий было выявлено  около 70  инфицированных человек.  Площадка на Никитина была полностью закрыта,  также не работало 2 отделенгия на Змеиногрском тракте.

Позднее оперштаб сообщил о смерти заведующего отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергея Ходоренко.  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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