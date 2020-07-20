…И вот опять. В Алтайском краевом онкологическом центре обнаружили вспышку коронавируса

Новости 28.07.2020 15:30 938

Оперштаб Алтайского края 28 июля сообщил, что в краевом онкологическом диспансере приостановлена госпитализация пациентов. В клинике выявлены случаи заражения COVID-19

В корпусе, расположенном на Никитина, 77, подтвердили 41 случай коронавируса. Примерно половина – сотрудники медорганизации. Остальные пациенты. Инфицированные - отправлены в ковидные госпитали или на амбулаторное лечение. Пациенты с отрицательным результатом анализа на коронавирус долечиваются в плановом порядке. В учреждении введен двухнедельный карантин

Теперь отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию пациентов только в середине августа. К этому времени будет проведена санитарная обработка помещений, а также контрольное тестирование медперсонала. А пациенты, которые планировали в это время лечение в онкодиспансере, будут перенаправляться в корпус на Змеинрогорском тракте или другие лечебные учреждение, имеющие лицензию на оказание онкологической помощи.

«Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции», - пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.

Напомним, в онкологическом диспансере в начале июня уже была вспышка коронавируса. Тогда в ходе эпидмероприятий было выявлено около 70 инфицированных человек. Площадка на Никитина была полностью закрыта, также не работало 2 отделенгия на Змеиногрском тракте.

Позднее оперштаб сообщил о смерти заведующего отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергея Ходоренко.