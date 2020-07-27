Худеющий бюджет. В Бийске обсуждают экономику снижения норматива ТКО

Новости 28.07.2020 17:20 625

В Бийске продолжается спор между регоператором и полигоном. Новой темой противостояния стали планы краевых властей понизить нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для населения. Регоператор, который собирает и вывозит мусор, выступил против. Он заявляют, что люди производят гораздо больше мусора, чем указано в нормативе. Однако представители полигона, который принимает ТКО от регоператора, поддерживают инициативу властей. На полигоне уверяют, что по факту к ним завозят значительно меньше отходов, чем предусмотрено нормативом. Возникает резонный вопрос: где тот объем отходов, о котором говорит оператор? По мнению представителей полигона, регоператору стоит организовать эффективную работу и не сваливать затраты на население, сообщает «АИФ на Алтае» .

Недополученные средства

На полигон, который находится в ведении «Спецобслуживание плюс», свозят отходы из Бийска и Бийского района. Плата за его использование включена в тариф регоператора - «Спецобслуживание-Центральное». Это предприятие в свою очередь должно перечислять контрагенту средства за услугу захоронения. Однако, по утверждению полигона, это происходит не в полном объеме. Сейчас на эту тему идут разбирательства в суде.

"Получается, что норматив завышен, соответственно тариф тоже, и население переплачивает за необразованные ими отходы, - отмечает директор «Спецобслуживание плюс» Олеся Тырышкина. - Так на полигон который находится введении «Спецобслуживание плюс» за 2019 год поступило 46 тысяч тонн отходов, вместо заложенных по нормативу 108 тысяч отходов. При этом подавляющее большинство жителей рассчитываются за вывоз мусора вовремя. Напрашивается много вопросов, и самый наболевший, где наши деньги? С населения собирают больше денег, чем по факту это же населения производит отходов. Бюджеты всех уровней недополучают значительные средства. Свои затраты полигон может покрыть только, если туда зайдет определенный объем ТКО. У регоператора - наоборот. Ему заложили все деньги на оплату наших услуг, но поскольку он нам сюда столько отходов не завозит, эти деньги остаются у него".

Со средств, собираемых регоператором, должна поступать плата за негативное воздействие на окружающую среду. Она поступает в бюджет все уровней: федеральный (5%), краевой (40%) и городской (55%). Изначально, когда для регоператора составляли производственную программу, планировалось, что общие отчисления будут в размере 11,3 млн рублей, из них 6,2 млн должны уйти в бюджет Бийска. Но к оплате по фактически размещенным ТКО, городской бюджет может в лучшем случае рассчитывать на поступление лишь 2,4 млн, краевой - 1,76 млн, федеральный - 0,2 млн. Соответственно меньшие объемы отходов, поставляемых оператором на полигон, ведут к недополучению средств для бюджета города и края.

При этом оператора завалили многомиллионными исками различные поставщики услуг. Например, Почта России требует с них 1,8 млн рублей, перевозчики из Алейска — 10,8 млн рублей, ИП по торговле автодеталями из Усть-Калманки — 2,3 млн рублей. Суд принял их к рассмотрению, но до итоговых решений ещё далеко. Зато иск полигона к «Спецобслуживание-Центральное» частично удовлетворен. По нему регоператор должен вернуть полигону 9,4 млн рублей. Это долги с мая по декабрь (включительно) 2019 года. «Спецобслуживание плюс» подчеркивает, что региональный оператор не платил им и в 2020 году. За период с января по апрель они требуют около 5 млн рублей. Далее планируется подача исков уже за май-июль.

Есть повод для беспокойства

В 2019 году претензии к работе регоператора были и у депутатов гордумы, и у населения. После старта мусорной реформы в Бийске число жалоб на заваленные хламом площадки, опоздания мусоровозов, отказ вывозить придомовые баки в частном секторе возросло. Регоператор жалуется на плохое состояние площадок и контейнеров, а также снижение платежей от потребителей. Однако бийский рассчетно-кассовый инфоцентр (ЕИРКЦ) дает данные, что платежи от бийчан превышают 80 %. Так в 2019 году только населению города начислили 94,6 млн рублей за вывоз ТКО. Заплатили они 77,3 млн.

Ситуация напоминает раннее отработанную схему управляющих компаний - «однодневок», когда появлялась УК, собирала с людей деньги и пропадала, оставляя долги перед ресурсоснабжающими организациями, затем появлялось новое юрлицо под эгидой тех же управленцев. А вдруг аналогичная ситуация ждет нас и с регоператором? Учитывая что на сегодня он может погрязнуть в многомиллионных долгах, о чем свидетельствует ряд судебных процессов по взысканию с них задолженностей, - задумывается издание. Видят ли это контролирующие органы? Тем более в мае 2021 года ожидается новый конкурс по выборам оператора…