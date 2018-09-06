Руководство «ЭкоНива Алтай» подтвердило намерения запустить животноводческий комплекс к концу года

Новости 28.07.2020 15:15 573

Об этом президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр заявил во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Тема встречи – реализация трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве, в рамках которого в Тальменском районе будет построен современный животноводческий комплекс на 6000 коров.

Что обещает сделать «ЭкоНива Алтай»?

Трехстороннее соглашение было подписано еще в 2018 году. Строительство было начато в январе 2020 года. В этом году планируется запустить в работу животноводческий комплекс и завести туда первую тысячу КРС.

«Наша задача в этом году - построить один коровник на тысячу голов и завести первую тысячу нетелей», - рассказал региональный директор по Сибирскому региону ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов.

На проектную мощность комплекс должен выйти в следующем году. В это же время компания планирует разработать два самых отдаленных земельных участка в Казанцево и Загайново Тальменского района. Все предоставленные площади будут освоены не ранее 2022 года. По информации официального сайта Алтайского края на территории Тальменского района компании предоставлено 14 тысяч га земли сельхозназначения.

Как анонсировала строительство объекта компания, нетели будут завезены в Тальменский район двумя партиями: в конце этого и в начале следующего года. Будущий комплекс оснастят высокотехнологичным оборудованием. Проект инфраструктуры комплекса включает в себя шесть коровников на 1000 голов каждый, родильное отделение, силосную площадку и лагуны для хранения навоза. В доильном зале появятся сразу две доильные «карусели» на 72 места каждая. Запуск предприятия позволит создать около 200 рабочих мест.

Что должен сделать по соглашению Алтайский край?

По словам министра экономического развития региона Анатолия Нагорнова, работа региона в рамках соглашения ведется по дорожной карте. Всего в ней 14 пунктов, 11 из которых уже реализовано. В частности, в 2021 году планируется строительство подъездной дороги к комплексу.

Компания также имеет возможность получить компенсацию части затрат на покупку племенного молодняка, поддержку по строительству животноводческих объектов. Есть также ряд субсидий, к примеру в этом году предприятие получило 1,3 миллиона рублей компенсаций за приобретенные элитные семена, также ожидается поступление документов от компании на выплату несвязанной поддержки в области растениеводства. По словам губернатора региона Виктора Томенко, Меры государственного участия и поддержки обязательно будут использованы и в дальнейшем.

Что должен был сделать Тальменский район для реализации соглашения?

Третья сторона подписавшая соглашение - глава Тальменкого района Сергей Самсоненко. Он рассказал «Политсибру», что задачей муниципалитета было подобрать земельные участки и подготовить их передачу предприятию. Все это уже выполнено.

Что получит район и регион в результате строительства комплекса?

Рабочие места. По словам Сергея Самсоненко, только на животноводческом комплексе, о котором идет речь будет создано 160 рабочих мест. Однако после 21 года предполагается строительство еще одного комплекса мощностью на 3 тысячи голов КЛС , а также площадка для выращивания молодняка. Все комплексы должны быть расположены в Тальменском районе.

Молоко. Ежедневная производственная мощность строящегося комплекса должны составить составит в среднем 150 тонн молока, ежегодно здесь планируют доить около 55 тыс. тонн.

Инвестиции. Объем инвестиций, по данным компании, по предварительным оценкам составит 3,2 млрд рублей.

Справка:

В 2019 году компанией «ЭкоНива Алтай» на алтайских полях была посеяна яровая и озимая пшеница, горох, кукуруза. Урожаем остались довольны. В этом году упор сделан на возделывание кормовых культур и заготовку кормовой базы для первой партии КРС.