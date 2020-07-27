Кандидат от «Демократической партии России» поборется за мандат в парламенте Алтайского края

Новости 28.07.2020 16:20 614

Избирательная комиссия Алтайского края заверила список кандидатов от «Демократической партии России» для участия в довыборах в АКЗС. Правда, выдвинули они только одного человека. Об этом порталу «Политсибру» сообщили в комиссии.

Кандидатом от партии стал Дмитрий Толмачёв и баллотируется он по 12 округу (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы). Но для получении регистрации ему нужно собрать не менее 1776 подписей избирателей.

На данный момент в выборах в АКЗС участвуют 16 кандидатов от восьми партий и три самовыдвиженца:

КПРФ: Татьяна Медведева (идет по одномандатному округу № 12), Антон Арцибашев (№ 26), Евгений Хорошилов (№ 31).

(идет по одномандатному округу № 12), (№ 26), (№ 31). «Справедливая Россия»: Елена Афанасьева (№ 12), Павел Иванченко (№ 26), Елена Речкова (№ 31).

(№ 12), (№ 26), (№ 31). ЛДПР: Людмила Цивилева (№ 12), Александр Мокров (№ 26), Светлана Кирилова (№ 31).

(№ 12), (№ 26), (№ 31). «Единая Россия»: Максим Кочев (№ 12), Артём Шамков (№ 26), Григорий Бахтин (№ 31).

(№ 12), (№ 26), (№ 31). «Яблоко»: Александр Гончаренко (№ 26).

(№ 26). «Партия прогресса»: Сергей Аргусов (№ 26).

(№ 26). «Партия за справедливость»: Илья Соколов (№ 31).

(№ 31). «Демократическая партия России»: Дмитрий Толмачёв (№ 12).

(№ 12). Самовыдвиженец, бизнесмен, оппозиционер Андрей Крылов (№ 26).​​​​​

(№ 26).​​​​​ Самовыдвиженец, студент АГУ Дмитрий Трегуб (№ 26).

(№ 26). Самовыдвиженец, ведущая праздников Марина Василенко (№ 26).​​​​​

А разыгрывается всего три мандата по округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы), № 26 (Октябрьский район Барнаула), № 31 (часть Бийска).