Досрочка вне помещений. В Алтайском крае пока не решили, как будут проводить выборы 13 сентября

Новости 28.07.2020 14:31 352

Алтайский край не обязан, но имеет право организовать на выборах 13 сентября 2020 года досрочное голосование и голосование вне помещений. Вот только будут ли применять эти формы, в регионе пока не решили. Об этом на пресс-конференции во вторник, 28 июля, сообщила глава Избирательной комиссии Ирина Акимова.

Она напомнила, что полноценно новые правила в законе, разрешающие многодневное голосование и организацию участков вне помещения (на придомовых и общественных территория, других пригодных местах) вступят в силу только со следующего года.

Но при этом отдельные нормы все-таки позволяют использовать новые возможности уже и на ближайшем Едином дне голосования 13 сентября. Например, на довыборах депутатов Госдумы, выборах губернаторов, основных выборах депутатов региональных парламентов и представительных органов региональных столиц. Всего это в Алтайском крае в 2020 году не будет.

И, тем не менее, край все равно имеет право на досрочку вне помещений.

«Решение о применении дополнительных форм принимают избирательные комиссии регионального или местного уровней, в зависимости от уровня выборов. Но таких решений пока не было», - уточнила Ирина Акимова.

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И добавила, что все эти формы, уже использованные на голосовании по Конституции, позволяли более гибко работать в сложной эпидемиологической обстановке и были максимально удобны и доступны для избирателей.

Напомним, 13 сентября в Алтайском крае будут выбирать трех депутатов АКЗС, 21 депутата Славгородского городского собрания, 16 депутатов в ЗАТО Сибирский, по четыре народных представителей в Заринское горсобрание, Бурлинский райсовет, два – в райсовет Ключевского района, по одному - Красногорском, Тальменском, Солтонском, Смоленском, Третьяковском районах. На сельском уровне изберут 29 глав, 260 депутатов на основных выборах и 59 – на дополнительных.