Менее пяти дней остается до конца приема документов на участие в дополнительных выборах в Алтайское краевое Заксобрание. Об желании побороться за депутатское кресло заявили уже 18 человек, но не все пока прошли процедуру официального выдвижения. Об этом на пресс-конференции во вторник, 28 июля, сообщила глава Избиркома Ирина Акимова.
По данным на 28 июля документы на выдвижение кандидатов в комиссию принесли восемь партий, но рассмотрели и приняли пока только у семи из них.
Вот эти семь партий и их кандидаты:
Название восьмой партии Ирина Акимова пока не сказала. Подробности будут известны в ближайшие несколько часов.
Кроме того, на выборы заявились три самовыдвиженца (все по округу № 26):
Итого, сейчас на три разыгрываемых депутатских места в АКЗС претендует 18 человек. Статус официального выдвинутого получили пока только 11, зарегистрирован – один.
Довыборы в АКЗС пройдут в воскресенье, 13 сентября 2020 года. Также в этот день состоится голосование за полный состав совета депутатов Славгорода (выберут 21 депутата) и ЗАТО Сибирский (16 депутатов).
В части районов пройдут дополнительные выборы депутатов: в Заринском и Бурлинском районах изберут по четыре депутата, в Ключевском – два, в Красногорском, Тальменском, Солтонском, Смоленском, Третьяковском – по одному.
В 79 поселениях пройдут выборы местных глав (29 вакантных мест), 260 депутатов на основных выборах и 59 – на дополнительных.
В Новозыковском сельсовете Красногорского района в этот день состоится референдум по вопросу самообложения: жители решат, готовы ли они в 21-23 годах «скидываться» по 250 рублей на местные нужны.