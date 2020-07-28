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18 кандидатов на три места. Кто заявился на выборы в парламент Алтайского края

Новости
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Менее пяти дней остается до конца приема документов на участие в дополнительных выборах в Алтайское краевое Заксобрание. Об желании побороться за депутатское кресло заявили уже 18 человек, но не все пока прошли процедуру официального выдвижения. Об этом на пресс-конференции во вторник, 28 июля, сообщила глава Избиркома Ирина Акимова.

По данным на 28 июля документы на выдвижение кандидатов в комиссию принесли восемь партий, но рассмотрели и приняли пока только у семи из них. 

Вот эти семь партий и их кандидаты:

  • КПРФ: Татьяна Медведева (идет по одномандатному округу № 12), Антон Арцибашев (№ 26), Евгений Хорошилов (№ 31).
  • «Справедливая Россия»: Елена Афанасьева (№ 12), Павел Иванченко (№ 26), Елена Речкова (№ 31).
  • ЛДПР: Людмила Цивилева (№ 12), Александр Мокров (№ 26), Светлана Кирилова (№ 31).
  • «Единая Россия»: Максим Кочев (№ 12), Артём Шамков (№ 26), Григорий Бахтин (№ 31).
  • «Яблоко»: Александр Гончаренко (№ 26).
  • «Партия прогресса»: Сергей Аргусов (№ 26).
  • «Партия за справедливость»: Илья Соколов (№ 31).

Название восьмой партии Ирина Акимова пока не сказала. Подробности будут известны в ближайшие несколько часов.

Кроме того, на выборы заявились три самовыдвиженца (все по округу № 26):

  • бизнесмен, оппозиционер Андрей Крылов,
  • студент АГУ Дмитрий Трегуб,
  • ведущая праздников Марина Василенко.
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Итого, сейчас на три разыгрываемых депутатских места в АКЗС претендует 18 человек. Статус официального выдвинутого получили пока только 11, зарегистрирован – один.

Довыборы в АКЗС пройдут в воскресенье, 13 сентября 2020 года. Также в этот день состоится голосование за полный состав совета депутатов Славгорода (выберут 21 депутата) и ЗАТО Сибирский (16 депутатов).

В части районов пройдут дополнительные выборы депутатов: в Заринском и Бурлинском районах изберут по четыре депутата, в Ключевском – два, в Красногорском, Тальменском, Солтонском, Смоленском, Третьяковском – по одному.

В 79 поселениях пройдут выборы местных глав (29 вакантных мест), 260 депутатов на основных выборах и 59 – на дополнительных.

В Новозыковском сельсовете Красногорского района в этот день состоится референдум по вопросу самообложения: жители решат, готовы ли они в 21-23 годах «скидываться» по 250 рублей на местные нужны.

По данным на 1 июля в Алтайском крае зарегистрировано 1 млн 813 тысяч 470 избирателей.

Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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