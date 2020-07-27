В Алтайском крае уменьшилось число активно болеющих коронавирусом

Новости 28.07.2020 12:45 802

По данным оперштаба в Алтайском крае, выявлен 121 инфицированный. В Барнауле – 76 человек, Павловском районе – 8, Бийске–6, Белокурихе, Заринске, Рубцовске – по 4, Зональном, Первомайском районах – по 3, Рубцовском и Смоленском районах – по 2, Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Поспелихинском, Ребрихинском, Алейском, Заринском, Кулундинском, Мамонтовском районах – по одному случаю.

Общее число инфицированных пациентов в регионе – 8 786, выписаны по выздоровлению – 6 773. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1814 человек, из них в госпиталях находятся 947 пациентов, амбулаторное лечение получают 867 пациентов. Любопытно, что этот показатель серьезно изменился по сравнению с прошлой неделей. В пятницу в регионе активно болеющих было более двух тысяч человек.

У 1 751 инфицированных развилась внебольничная пневмония, у 3 041 заболевших - ОРВИ, в 3 994 случаях – бессимптомное течение. Сегодня в госпиталях края находится 108 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 31 человек.

За весь период скончались 199 человек, из них за прошедшие сутки – 3 человека. Всего от короновирусной инфекции всего скончались 82 человека, по иным причинам смерти – 114 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 28 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2332 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 39312 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 291807 человек.