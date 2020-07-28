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Жители Алтайского края рассказали, почему они не носят маски, несмотря на  действующий масочный режим

Новости
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Читатели «Политсибру» рассказали, почему они не носят маски, несмотря на действующий в крае «масочный режим».  Как известно,  рейды, которые регулярно проводятся в краевом центре, постоянно  выявляют нарушителей.  Наиболее часто речь идет об отказе  защиты органов дыхания.

Пожалуй, наиболее распространенной причиной отказа от масок стало то, что люди не верят в ее эффективность: 

В СМИ много  информации, в том числе от авторитетных медработников  о том, что маска не защитит нас от заражения, рассказала одна из читательниц.

Дополнительным аргументом высказано еще одно схожее мнение: 

«Болеют даже врачи, которые всегда в масках. Значит, маски не защищают от вируса, а тогда какой смысл их носить?».

Другая читательница  обращает внимание на то, что в масках трудно дышать, особенно в жаркую погоду.

При этом, как обращают внимание читатели, медицинская маска, которую не меняли в течение 3−5 часов, превращается в питомник заразы.

Тем не менее. Так считают не все.  Часть читателей высказалась за использование масок.

«Если каждый человек перед посещением общественного места будет надевать медицинскую маску, то обмен микрофлорой, в том числе патогенной, между людьми снизится. Случаи заражения прекратятся, эпидемия пойдет на спад», - считают некоторые.

«Я ношу в автобусе и магазине. Если хоть на какой-то процент защитит - и то уже хорошо. А «не могу в ней дышать»- ни в какое сравнение не идёт с тяжелым течением заболевания, пишут жители Алтайского края.  

Часть  наших читателей  относятся  к категории 65+. Они пишут что маски носят.  Даже. Если она защитит только «от летящих соплей при близком чихании и кашлянии».

 

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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