Следком возбудил дело из-за драки барнаульцев со смертельным исходом

Новости 28.07.2020 10:34 203

Драка в районе «Старого базара» в Барнауле, где погиб мужчина, стала основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили в краевом Следкоме.

«По данным следствия, в ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений города Барнаула произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью», - уточнили в ведомстве.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности его смерть, задержан 38-летний местный житель. Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел рядом со «Старым базаром». Как рассказала «Толку» жена погибшего Светлана, в тот вечер «ко всем приставал один боксер, а ним была чемпионка мира по кикбоксингу». Женщина также утверждает, что они были пьяные и стали приставать к инвалиду с тростью. Супруг заступился, что его избили до смерти.