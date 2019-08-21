Судью арбитражного суда Алтайского края подозревают в получении взяток

Новости 28.07.2020 10:10 426

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова. Его подозревают в получении взятки.

По предварительным данным следствия, Городов в 2010 году потребовал автомобиль по существенно заниженной цене за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения одной из компаний, а также за общее покровительство в иных арбитражных делах. По информации «Толка» в деле фигурирует бывший арбитражный управляющий Алексей Долгов, который был посредником при передаче взятки двум уже осужденным судьям алтайского арбитража - Руслану Тэрри и Владиславу Колесникову.

По версии следствия, в 2010 году судья утвердил управляющим компании «АСУ-Информа» «партнера» Долгова – арбитражного управляющего Виктора Пицуна. За это Долгов якобы продал судье джип «Прадо» по цене на 350 000 руб. ниже рыночной. Через несколько лет судья получил 500 000 рублей за еще одно утверждение Пицуна, сообщает Право.ру.

Кроме того, в разное время с 2016 по 2017 год судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц.

Эти эпизоды дела связывают с банкротством компании «Планета детства БР». Взятка, якобы была получена за отказ признания требования Сбербанка залоговыми, отмену обеспечительных мер и приостановку реализацию санатория на аукционе. Он же установил размер вознаграждения Пицуну за реализацию имущества должника.

Еще один эпизод связан с банкротством Андрея Саенко. Пицун обжаловал соглашение об отступном на два жилых дома и земельный участок. Городов якобы намеревался получить 2,5 млн руб. от собственника недвижимости за отказ в удовлетворении заявления. В качестве посредника там фигурирует некая Воскресенская.

Уголовное дело в отношении Городова возбуждено по нескольким статьям: п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации), а также п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере).

Напомним, в январе 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрела вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Городова. Представление было внесено председателем СКР Александром Бастрыкиным.

Однако, как сообщил "Алтапресс" со ссылкой на Legal.Report, сам Алексей Городов в марте на заседании судебной коллегии «вину категорически не признал». Он назвал происходящее «оговором» за исполнение им должностных полномочий.