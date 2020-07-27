Алтайский край продолжает демонстрировать устойчивое снижение численности избирателей. За последние полгода имеющих право голосовать стало меньше на 9 тысяч человек, за последний год сокращение произошло на 14,4 тысячи, а за последние пять лет - на 85,7 тысяч человек.
По данным на 1 июля 2020 года в регионе зарегистрировано 1 млн 813 тысяч 470 избирателей. Такие данные публикует краевой Избирком.
Численность избирателей в городах:
Самые крупные районы:
Самые малочисленные: Ельцовский (4748) и Суетский (3543).
Полгода назад, на 1 января, в регионе было 1,822 млн избирателей, то есть на 9 тысяч больше. Год назад числилось 1,827 млн человек (минус 14,4 тысячи), пять лет назад было 1,899 млн человек (сокращение на 85,7 тысяч), а за 10 лет убыль избирателей превысила 153 тысячи человек.
Если сравнивать по городам и районам, то за последние пять лет потеряли все муниципалитеты, кроме Барнаула (прибавка на 6 тысяч человек) и Белокурихи (плюс около 300 человек). В Алейске число избирателей сократилось на 3,7 тысячи человек, в Бийске и Рубцовске - более чем на 8 тысяч. Заринск, Славгород, Благовещенский, Заринский, Змеиногорский, Локтевский, Родинский, Мамонтовский районы потеряли более 2 тысяч избирателей.