Устойчивая тенденция. В Алтайском крае снова сократилось количество избирателей

Новости 28.07.2020 9:37 396

Алтайский край продолжает демонстрировать устойчивое снижение численности избирателей. За последние полгода имеющих право голосовать стало меньше на 9 тысяч человек, за последний год сокращение произошло на 14,4 тысячи, а за последние пять лет - на 85,7 тысяч человек.

По данным на 1 июля 2020 года в регионе зарегистрировано 1 млн 813 тысяч 470 избирателей. Такие данные публикует краевой Избирком.

Численность избирателей в городах:

Барнаул – 522 тысячи

Алейск – 20,7 тысяч

Белокуриха – 12,3 тысячи

Бийск – 162,5 тысяч

Заринск – 35,9 тысяч

Новоалтайск – 58,5 тысяч

Рубцовск – 98 тысяч

ЗАТО Сибирский – 7,7 тысяч

Славгород – 29,9 тысяч

Яровое – 13,1 тысяча

Самые крупные районы:

Первомайский – 41 тысяча

Каменский – 37,7 тысяч

Тальменский – 34,4 тысячи

Павловский – 33,4 тысячи

Бийский – 27,2 тысячи

Шипуновский – 23,2 тысячи

Благовещенский – 22,2 тысячи

Самые малочисленные: Ельцовский (4748) и Суетский (3543).

Полгода назад, на 1 января, в регионе было 1,822 млн избирателей, то есть на 9 тысяч больше. Год назад числилось 1,827 млн человек (минус 14,4 тысячи), пять лет назад было 1,899 млн человек (сокращение на 85,7 тысяч), а за 10 лет убыль избирателей превысила 153 тысячи человек.

Если сравнивать по городам и районам, то за последние пять лет потеряли все муниципалитеты, кроме Барнаула (прибавка на 6 тысяч человек) и Белокурихи (плюс около 300 человек). В Алейске число избирателей сократилось на 3,7 тысячи человек, в Бийске и Рубцовске - более чем на 8 тысяч. Заринск, Славгород, Благовещенский, Заринский, Змеиногорский, Локтевский, Родинский, Мамонтовский районы потеряли более 2 тысяч избирателей.