Сроки отключения горячей воды в Барнауле по некоторым адресам перенесли на другие даты

Новости 27.07.2020 18:40 171

С 27 июля в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно ограничивают горячую воду. Это нужно, чтобы ввести в работу отремонтированные участки тепловых сетей.

В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе гаражного кооператива по адресу улица Попова, 5а/4, жилых домов по проспекту Ленина, №144 — №150, и Ленина, №157 — №159. Они относятся к контуру ТЭЦ-2 и работы на них велись без продления срока отключения горячей воды после опрессовки. Это удалось сделать благодаря существующим резервным линиям тепловых сетей. Однако сейчас для ввода в эксплуатацию новых теплотрасс необходимо кратковременное отключение ресурса. Эта процедура называется переврезкой.

Ранее предполагалось, что 28 июля под отключение попадут 3 многоквартирных дома, 3 детских сада, 2 школы, 3 больницы и 12 административных зданий по улицам Попова, Кавалерийская, Монтажников и В. Кощеевой. Всего 15 830 жителей. По новому графику работы пройдут 29 июля.