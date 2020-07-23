Власти Барнаула нашли подрядчика для первого этапа реконструкции парка «Изумрудный»

Новости 27.07.2020 18:25 165

ООО «СК «Город» стало победителем аукциона по благоустройству общественных территорий: зеленой зоны на пересечении улиц С.Ускова и Взлетной, а также парка «Изумрудный». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Контракт включает строительство пешеходной и велосипедной дорожек, монтаж наружного освещения и установка бортового камня в «Изумрудном». Кроме того, из краевого бюджета будут выделены средства на высадку 400 деревьев. Реконструкция партия будет проходить несколько лет.

«Часть территории парка отведут под занятия спортом. Рядом с велосипедной дорожкой, которая появится уже этой осенью, установят тренажеры, трибуны для зрителей. Также там появится и летний амфитеатр», - уточнили в мэрии.

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А на пересечении улиц Взлетной и Ускова появятся освещение, выложенные брусчаткой тротуары (с бортовым камнем), искусственный водоем, малые архитектурные формы, лавочки и навесы для защиты от солнца. Также на территории смонтируют систему наружного освещения.

Общая стоимость работ по двум объектам - 49,6 млн рублей. Все работы должны быть завершены к 1 ноября.